Le emozioni sul muro per trasformare la città

Buffon : 'In Real-Juve dello scorso anno emozioni mai vissute prima. Sul mio futuro e sull'idea del ritiro' : Ma se devo indicarne una sola, anche se in maniera un po' scontata, dico la finale della Coppa del Mondo'. Quale era il tuo idolo? 'In molti sanno che da bambino mi innamorai del ruolo del portiere ...

DIRETTA / Gubbio Fano (risultato finale 0-0) : poche emozioni e nessun gol - pareggio giusto : DIRETTA Gubbio-Fano, risultato finale 0-0: reti bianche nella partita valida per il girone B della Serie C. Gli umbri centrano una traversa nel primo tempo e giocano meglio ma non sfondano(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:14:00 GMT)

DIRETTA / Sudtirol-Albinoleffe (risultato live 0-0) streaming video e tv : Match senza emozioni : DIRETTA Sudtirol-Albinoleffe, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone B(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Risultati Serie D - il Bari è inarrestabile : quarta vittoria consecutiva - gol ed emozioni tra Cittanovese e Messina [VIDEO] : Risultati Serie D – Il Bari è uno spettacolo nel campionato di Serie D, quarta vittoria consecutiva e vetta della classifica sempre più al sicuro, il torneo è solo all’inizio ma la promozione sembra quasi certa per una squadra così forte ed attrezzata come quella del presidente De Laurentiis. Colpo grosso sul campo dell’igea Virtus, 0-3 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, in ...

Risultati Bundesliga e la classifica : gol ed emozioni tra Dortmund e Augusta [FOTO] : Risultati Bundesliga e la classifica – Si sono giocate importanti gare valide per la Bundesliga, spettacolo e gol nella gara tra il Borussia Dortmund e l’Augusta, per i padroni di casa in gol anche Gotze. Colpo grosso dello Schalke 04 che ha vinto con il punteggio di 0-2 contro il Dusserdolf, fa valere il fattore campo l’Hannover contro lo Stoccarda, nel’ultimo match pareggio a reti inviolate tra Magonza ed Hertha. ...

Mondiali Ciclismo 2018 – emozioni sul podio : Sagan incorona Valverde nuovo campione del mondo [VIDEO] : Peter Sagan premia personalmente Alejandro Valverde, nuovo campione del mondo: momenti di grande emozione sul podio di Innsbruck Trentasette anni e non sentirli. Alejando Valverde scrive un’altra pagina di storia del Ciclismo e arricchisce la sua carriera, già piena di soddisfazioni, con una gioia grandissima. Al termine di una gara estenuante, lo spagnolo si è laureato campione del mondo, vicendo la prova il linea maschile dei ...

DIRETTA/ Renate-Fermana (risultato live 0-0) streaming video e tv : Poche emozioni nel primo tempo : DIRETTA Renate-Fermana, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone B(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:17:00 GMT)

DIRETTA / Chelsea Liverpool (risultato live 1-0) streaming video tv : Poche emozioni ad inizio ripresa : DIRETTA Chelsea liverpool info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 7^ giornata di Premier League, oggi 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:41:00 GMT)

Diretta / Chelsea Liverpool (risultato live 0-0) streaming video tv : Poche emozioni in avvio : Diretta Chelsea liverpool info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 7^ giornata di Premier League, oggi 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 18:31:00 GMT)

Risultati Serie B : gol - spettacolo ed emozioni! Colpo della Salernitana contro il Verona [FOTO] : 1/45 Renato Ingenito/LaPresse ...

Spazio - Parmitano : sulla ISS un robot “catturerà le nostre emozioni” : Un robot dotato di Intelligenza Artificiale verrà inviato sulla Stazione Spaziale per “catturare” le emozioni dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano: l’umanoide Cimon sarà compagno di viaggio di Parmitano nella nuova missione “Beyond” in partenza a luglio 2019 e presentata oggi al centro Esa-Esrin di Frascati. L’umanoide è il primo robot che abiterà la ISS e fa parte degli oltre 50 ...

DIRETTA / Cosenza Livorno (risultato live 1-0) streaming video Dazn : Poche emozioni nella ripresa : Cosenza Livorno streaming video e DIRETTA Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B valida per la 4^ giornata (22 settembre 2018)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:36:00 GMT)

DIRETTA/ Lecce Venezia (risultato live 0-0) streaming video Dazn : gara bloccata e poche emozioni! : DIRETTA Lecce Venezia streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B valida per la 4^ giornata (22 settembre 2018)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:27:00 GMT)

DIRETTA/ Rende-Catanzaro (risultato live 0-0) streaming video e tv : primo tempo senza gol e senza emozioni : DIRETTA Rende-Catanzaro, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone C(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 21:11:00 GMT)