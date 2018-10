Le dieci più grandi canzoni di Jacques Brel

Ruspa-Juve - dieci su dieci. Cristiano Ronaldo più forte delle accuse : Udinese schiantata - 2-0 : dieci su dieci. La Juve completa il percorso netto superando anche l'ostacolo Udinese e lancia la prima fuga stagionale chiudendo nel miglior modo possibile il primo mini ciclo di partite: sono nove ...

I migliori dieci libri - più uno - su Apple e Steve Jobs - : Ne è nato un volume completo nel quale si ripercorre la vita di Jobs, la sua mania per la perfezione, il carisma feroce che ha rivoluzionato settori dell'economia e del business, del mondo dei ...

Ecco le dieci città più inquinate del mondo : l'Europa sorride : Una recente ricerca di Eco Expert ha elencato le dieci città più inquinate del mondo, considerando non solo l'inquinamento dell'aria, ma anche quello acustico e luminoso. Combinando questi tre fattori,...

Lo sport più folle di sempre? È il “tuffo della morte” : rincorsa e lancio in acqua di pancia da dieci metri. Non fatelo a casa : A Oslo, in Norvegia, si sono disputati i Mondiali di “Death Diving“, letteralmente di “tuffo della morte”. Si tratta di uno sport vero e proprio, con tanto di atleti, che ha pure una sua storia (pare sia nato negli anni Ottanta). Quel che è certo, è che grazie al web sta riscoprendo una seconda vita: sempre più appassionati e sempre più atleti si avvicinano a questi tuffi senza dubbio pericolosi, dove pancia e viso devono ...

Colosso tedesco del turismo acquisisce l'Italiana Musement : la più grande tech exit in dieci anni : Disponibile in 1.100 città in tutto il mondo , Musement offre diversi tipi di prodotti, tra cui biglietti d'ingresso a musei, eventi e attrazioni a visite guidate fino a gite in barca o in bicicletta ...

Fifa19 - presentati i dieci più forti del mondo. Ronaldo e Messi condividono la vetta : Fifa cambia, i migliori di Fifa no. Con l'uscita imminente della nuova edizione del simulatore calcistico di Electronic Arts è consuetudine che vengano rivelati in anticipo i valori tecnici assegnati ...

I dieci portafortuna più famosi del mondo e di cui nessuno può fare a meno : Che ci crediate o no, la fortuna esiste. Per averla dalla vostra parte, si può fare affidamento su una serie di amuleti e altri portafortuna che possono avvicinarvi alla buona sorte. Eccone almeno dieci, tra i più famosi del mondo.Continua a leggere

Paperoni - Berlusconi perde terreno : fuori dai dieci più ricchi d'Italia : Leonardo Del Vecchio, fondatore del colosso degli occhiali Luxottica, è per il sesto anno consecutivo in testa alla classifica dei Paperoni di Borsa italiani. Esce invece dopo molti anni dalla lista ...

Genova - crolla il ponte Morandi sull'A10. I soccorritori : 'Più di dieci morti'. Toninelli : 'Immane tragedia' : Tragedia sull'autostrada A10 a Genova . Un crollo ha interessato il ponte Morandi nei pressi del capoluogo ligure. Potrebbero esserci auto coinvolte. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine ...

Napoli - dieci anni di 'Strade sicure' : 'Così più vicini ai cittadini' : Era il 4 agosto del 2008 quando l'Esercito mise piede per la prima volta nelle strade delle maggiori città italiane per l'Operazione Strade Sicure. In 10 anni in tutta Italia sono aumentati da 3.000 a ...

Nuoto - Europei 2018. Premiati i giornalisti italiani con più di dieci Europei da inviati. Riconoscimenti ad Arcobelli e Zonca : Siamo a Glasgow, agli Europei di Nuoto e la LEN in collaborazione con AIPS (Associazione Internazionale della Stampa Sportiva), colgono la ghiotta occasione di creare e consegnare un premi ai giornalisti che hanno seguito numerose edizioni dei Campionati Europei di Nuoto. L’appuntamento è formale e da numerosi particolari si può notare il tocco della parte italiana della LEN.. buffet curatissimo, vino (..e non birra) servito in bicchieri di vero ...

Temptation - Lara non si fa ingannare da Michael : 'Sono dieci mosse più avanti di te' : Finale ricco di emozioni per Temptation Island 2018, andato in onda in prima serata su canale 5 il 1 agosto. A tenere banco la coppia Lara Zorzetto e Michael De Giorgio: quest'ultimo nella puntata finale del reality, inconsapevole in un primo momento della trappola ordita da Lara, ha continuato nella sua recita anche al falò finale, collezionando quelle che si sono rivelate una serie di figuracce. Nel momento in cui il conduttore Filippo ...