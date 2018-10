L' azienda che assume solo ultracinquantenni rimasti senza lavoro per colpa della crisi

Licenziabile chi è vicino alla pensione anche se l’area aziendale non è in crisi : Non è strumentale applicare a tutta l’azienda il criterio individuato con il sindacato. La prossimità al trattamento previdenziale è in linea con la legge 223/1991 ...

Scuola : Donazzan - in Veneto anche i docenti in formazione in azienda (2) : (AdnKronos) - Il protocollo Veneto ha validità triennale e coinvolge, oltre all’Ufficio scolastico regionale al quale compete la programmazione territoriale dei percorsi, Unioncamere, i sindacati, Confindustria, Confapi, le associazioni datoriale dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio, i

Scuola : Donazzan - in Veneto anche i docenti in formazione in azienda : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Si rafforza in Veneto l’esperienza dell’alternanza Scuola-lavoro. A quindici anni dal primo avvio sperimentale su scala regionale dell’alternanza tra Scuola e aziende e a tre dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà estesa a tutte le scuole superiori di ogni ordine e

I am Fca - l'azienda premia le idee automobilistiche dei millennials : ... il concorso che raccoglie idee innovative su come i giovani immaginano le auto del futuro, nato su iniziativa di Fiat Chrysler Automobiles e rivolto a studenti triennali e magistrali di Economia di ...

Anche Candy in mani straniere : l'azienda di elettrodomestici della famiglia Fumagalli comprata dai cinesi : I cinesi di Qindao Hayer mettono le mani sugli elettrodomestici Candy per 475 milioni di euro. Al gruppo quotato sul listino di Shanghai andrà il 100% dello storico marchio di proprietà della famiglia Fumagalli. Nel giugno dello scorso anno Candy aveva annunciato un ambizioso piano di investimenti da quasi 300 milioni di euro in tre anni, di cui circa 100 in marketing e comunicazione e 105 in sviluppo e innovazione.La ...

Campus Unicam - groviglio di subappalti : anche azienda intestata a Elisabetta Piccinno : ... 4, 5 e 6, i lavori sono iniziati nel settembre 2017 e sono tuttora in corso, anche se, nello scorso mese di agosto 2018, già si è svolta, secondo lo stile abituale della politica italiana, una ...

Reggio Emilia - maxi incendio nell’azienda che realizza luci natalizie : “Non aprite le finestre” : Un grosso incendio è scoppiato all'interno dei locali della Idolight, azienda di Reggio Emilia che si occupa della realizzazione di luminarie natalizie. Il forte vento che soffia su tutta la provincia ha reso difficile le operazioni di spegnimento. Un pompiere è rimasto ferito, mentre si consiglia alla popolazione di tenere le finestre chiuse per evitare di respirare sostanze tossiche.Continua a leggere

"Animali morti per decorare gli iPhone? No - grazie". L'utente vegano attacca l'azienda (che risponde a tono) : "Cani, gatti, cavalli morti solo per decorare i nostri iPhone? No grazie". Comincia così il botta e risposta tra la compagnia Saddleback Leather, che lavora al 100% in pelle, e un utente vegano. La discussione si è aperta e conclusa in rete, con una serie di commenti a un video postato dall'azienda americana che mostra la creazione delle loro custodie per iPhone. "Nessun animale è stato ucciso. Una mucca è morta ma ...

Prestiti con Partita IVA : come ottenere prestiti personali anche con un’azienda appena aperta : I prestiti personali sono tra le forme di finanziamento che hanno più richiesta sul mercato e tra tutte le tipologie vediamo in particolare quella con Partita IVA. Tra le varie categorie lavorative ci sono infatti quelle dei liberi professionisti o degli imprenditori che decidono di aprire una nuova azienda, ma non tutti hanno possibilità economiche tali da potersi imbattere nel rischio d’impresa senza problemi finanziari. Per questo motivo ...

Segnalati svariati problemi NBA 2K19 - polemiche su risposte dell’azienda : Da pochi giorni è uscito NBA 2K19, titolo cestistico di punta che da anni domina la scena dei giochi sportivi centrati sulla palla a spicchi. Sorprendentemente, in questi giorni post-lancio gli utenti stanno segnalando moltissimi problemi NBA 2K19 soprattutto su alcune modalità, e perfino sui crediti in-game, particolarmente utili ai giocatori. I problemi NBA 2K19 più Segnalati riguardano soprattutto la modalità La mia Carriera, dove si può ...

Torino - niente reintegro per l'operaio licenziato perché malato di Parkinson : "L'azienda ignora la sentenza" : Denuncia di Leu: Franco Minutiello, 59 anni, non ha neppure ricevuto gli arretrati come ordinato dal giudice. "Andremo a chiedere giustizia davanti alla Teknoservice"

Licenziato perché malato di Parkinson - Leu denuncia : "L'azienda ignora la sentenza - niente reintegro" : Franco Minutiello, 59 anni, non ha neppure ricevuto gli arretrati come ordinato dal giudice. "Chiederemo giustizia davanti alla Teknoservice"

Sorrento - tutti pazzi per le Porsche : il tour dell'azienda fa tappa in città : La conclusione del tour coinciderà col Porsche Festival 2018: il modo ideale per celebrare l'azienda simbolo delle auto sportive nel mondo.

Ilva - arriva anche il sì di Taranto per il rilancio dell'azienda : anche a Taranto il lavoratori dell'Ilva dicono sì all' accordo raggiunto con ArcelorMittal . Al termine della consultazione "i lavoratori del Grupp approvano a larghissima maggioranza con il 93% l'...