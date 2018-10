huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Lascia Nikki Haley. Trump accetta le dimissioni dell'ambasciatrice Usa all'Onu - merrico40 : RT @HuffPostItalia: Lascia Nikki Haley. Trump accetta le dimissioni dell'ambasciatrice Usa all'Onu - HuffPostItalia : Lascia Nikki Haley. Trump accetta le dimissioni dell'ambasciatrice Usa all'Onu - ADdload : Reposting @otaku__italia: - via @Crowdfire Chi preferite tra Kurumi di Date a Live e Yuno di Mirai Nikki??? ? ? Pro… -

(Di martedì 9 ottobre 2018)"a fine anno" l'Usa all'Onu, Donaldhato le sue. La notizia, diffusa dai principali siti americani, è stata seguita da un incontro alla Casa Bianca fra i due. "Mi ha detto circa sei mesi fa che voleva prendersi una pausa", ha detto, "ha fatto un lavoro fantastico", ha proseguito. Il successore all'Onu sarà nominato "nel giro di due o tre settimane". Lei ha spiegato che è stato "un onore" lavorare comeal Palazzo di Vetro e ha escluso una sua candidatura alle presidenziali del 2020, spiegando che sosterrà, ex governatrice del South Carolina, ricopriva il ruolo diUsa all'Onu da gennaio del 2017, ed era stata scelta da Donaldmalgrado in passato non avesse risparmiato critiche al tycoon.L'addio giunge a sorpresa, specie se si considera l'imminenzae ...