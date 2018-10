Lanciano | preso il 6° rapinatoreArrestato dalla polizia in Romania

Rapina in villa a Lanciano - preso in Romania il sesto uomo della banda : E' stato arrestato un sesto componente della banda che il 23 settembre aveva assaltato a Lanciano la villa dei coniugi Martelli massacrandoli di botte e mutilando la moglie del professionista: si ...

Rapina Lanciano - preso il quinto membro della banda : era nascosto nelle campagne vicino a Chieti : È terminata la fuga anche per il presunto quinto componente della banda che domenica scorsa ha Rapinato la villa dei coniugi Martelli a Santa Maria Lombardo, alle porte di Lanciano (Chieti). Il fuggitivo, un rumeno di 26 anni, si nascondeva nelle campagne alla periferia della cittadina abruzzese quando è stato bloccato dai carabinieri: portato in caserma, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Tre membri della banda erano stati ...