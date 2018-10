L’acqua firmata Chiara Ferragni costa 8 euro Scoppia la polemica su Instagram

dilei

: L'acqua Evian firmata Chiara Ferragni costa 8 euro: polemiche in Rete - SkyTG24 : L'acqua Evian firmata Chiara Ferragni costa 8 euro: polemiche in Rete - Corriere : L'acqua firmata da Chiara Ferragni costa 8 euro a bottiglia: è polemica - fanpage : L'acqua Evian firmata Chiara #Ferragni, costa 72 euro ed è già sold-out -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Non accenna a placarsi lache ha travolto. Tutta colpa di una bottiglia di acqua minerale Eviancon il logo della fashion blogger. La Evian è un’acqua minerale naturale di lusso. Sgorga dalla fonte di Evian-les-Bains dopo aver subito un filtraggio naturale tramite un antico ghiacciaio situato nel cuore delle Alpi Francesi. Il suo bilanciamento di minerali è perfetto, così tanto che una confezione da 12 bottiglie (da 1,5 litri l’una)la bellezza di 19,20. Amatissima da celebrity e reality, utilizzata da Madonna come rimedio di bellezza (secondo alcune fonti la userebbe persino per lavarsi i capelli), l’acqua Evian ha realizzato una collaborazione molto particolare con. Già in passato il marchio aveva creato bottiglie personalizzate, firmate Christian Lacroix o Kenzo, questa volta a creare il packaging è stata ...