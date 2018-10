La WWE torna in Italia | ecco i match e le superstar presenti a Bologna e Roma

sportfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) La WWE è pronta are inper gli show didella serata e lenelle due datene Ledella WWE sono pronte are incon due show unici, che mixano sport e intrattenimento e combinano l’azione di unsul ring con spettacolo allo stato puro. La prima tappa sarà il 9 novembre all’Unipolarena di Casalecchio di Reno (), per poi bissare il 10 novembre al Palalottomatica di. I due spettacolini permetteranno a migliaia di fan della WWE di vedere dal vivo le performance dei protagonisti dello show di Raw. Attesissimo iltutto al femminile valido per il Raw Women’s Championship con Ronda Rousey e Nikki Bella che sfideranno Alexa Bliss e Mickie James. Imperdibile anche iltran Reigns e Braun Strowman, che si sfideranno per il titolo di Universal Champion, e quello per i ...