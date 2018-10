huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La vendetta di Di Battista contro Bankitalia - a_ermetico : RT @HuffPostItalia: La vendetta di Di Battista contro Bankitalia - MPenikas : HuffPost: La vendetta di Di Battista contro Bankitalia - fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: La vendetta di Di Battista contro Bankitalia -

(Di martedì 9 ottobre 2018) "Mi sono fatto il culo per 5 anni girando tutte le piazze italiane mettendo in guardia i cittadini italiani dal capitalismo finanziario, dai conflitti di interesse tra Dipartimento del Tesoro e banche d'affari e spiegando quanto sia urgente, proprio per difendere i loro risparmi, una modifica della governance di". "Mi auguro che il governo, passata la legge finanziaria, metta mano a tutto questo" . Lo scrive Alessandro Diin un post in cui commenta i rilievi della Banca d'Italia al Def."Ero preoccupatissimo, non ci dormivo la notte - prosegue Di-, mi chiedevo: 'Possibile chenon sia ancora intervenuta pubblicamente per criticare il DEF, quindi il reddito di cittadinanza, quindi la modifica della Fornero, quindi il Governo? " conclude.