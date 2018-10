La strada trasformata in un fiume di rifiuti | l' impressionante video girato nelle

[L'inchiesta esclusiva] L'autostrada trasformata in un colosso della finanza con i piedi in argilla e l'altra strage da 40 morti : Ha i piedi su 3.020 chilometri di strade, ponti e viadotti ma la testa nella grande finanza. Autostrade per l'Italia - da quando nel 2002 ha sottoscritto il contratto di concessione con lo Stato - ...