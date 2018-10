La sindaca di Roma sul caso della mamma della senatrice 5S in una casa popolare ' Faremo

Tmb Salario Roma - la protesta dei cittadini : “L’impianto ci fa male - va chiuso”. E monta la rabbia contro la sindaca e il M5s : “Basta puzza”. Oltre 300 persone, nonostante il maltempo e la zona non proprio ben collegata, hanno risposto all’appello del Municipio III e dei comitati di residenti per partecipare alla manifestazione contro i miasmi e il malfunzionamento del tmb Ama nel quadrante Salario di Roma. In piazza molti dei residenti e delle associazioni che nel 2016 votarono in massa Virginia Raggi e il M5S alle elezioni comunali in seguito alla promessa di una ...

Verdi : sindaca Raggi smetta di prendere in giro romani su Atac : Roma – “sindaca Raggi, basta prendere in giro i cittadini romani, la famosa ‘cura di risanamento dell’azienda pubblica di trasporti di Roma’ che starebbe iniziando a dare i primi risultati e’ quella che si puo’ definire una vittoria di Pirro. Infatti quei risultati presentati trionfalmente, in realta’ sono solo un trucchetto contabile, una balla colossale, i debiti sono sempre li’. La ...

Roma - Ama - revocato sciopero rifiuti : intesa Comune-sindacati : Lo sciopero dei lavoratori di Ama è stato revocato, niente più fermo della raccolta rifiuti per venerdì 14 settembre. 'Una buona notizia per i cittadini, per i lavoratori e per tutta la città - spiega ...

ILVA. Accordo sindacale e la vendita ad Arcelor MIttal - la nota del segretario provinciale P.C.I. Maurizio Romanazzo : Dalla vicenda Ilva esce vincitore il mercato nella figura del principale suo protagonista nel mondo. Il ricatto occupazionale ancora una volta è stato lo strumento vincente. Esce sconfitta la politica nazionale e locale, incapace ieri ed oggi di dare una soluzione agli interessi del Paese e ...

Diffamazione - gip di Roma archivia la sindaca Virginia Raggi per frase su Pd : Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata per Diffamazione in relazione ad alcune sue affermazioni sul Partito Democratico. Lo ha deciso il giudice Fabio Mostarda accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La vicenda risale all’ottobre del 2016 quando la prima cittadina della Capitale scrisse un post sul suo profilo Facebook: “Affari con la mafia? Mica siamo ...

Imprenditori e sindacato in coro : "La ripresa c'è - ma Roma ci preoccupa" : Gorgonzola, chimica e rubinetti fanno volare l'economia novarese, ma l'edilizia e il commercio segnano il passo Economia Gorgonzola, chimica e rubinetti fanno volare l'economia novarese, ma l'edilizia e il commercio segnano il passo, il turismo soffre e l'autunno si prospetta carico di incertezze. È un quadro ...

SUPERMERCATI APERTI FERRAGOSTO 2018 - ORARI NEGOZI/ 15 agosto - centri commerciali Roma e Milano : caos sindacati : SUPERMERCATI APERTI a FERRagosto 2018, oggi 15 agosto. Roma e Milano: centri commerciali e NEGOZI, ORARI e lista. Le ultime notizie sulle aperture nel giorno estivo di festa.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 09:40:00 GMT)

Conte : 'Vedrò Raggi - Roma va migliorata'. La corsa dei ministri per aiutare la sindaca : Si vedranno 'presto', il premier Giuseppe Conte e la sindaca Virginia Raggi. Ma non prima di settembre, quando entrambi torneranno dalle rispettive ferie. 'La incontrerò: finora non ci sono ancora ...