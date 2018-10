La Santa Sede all' Onu | le violenze sulle donne un' emergenza | gli autori impuniti in molti

Kim invita il Papa - la Santa Sede non commenta. Ma la Corea è al centro della diplomazia vaticana : Il "dittatore" Kim Jong-un vuole incontrare Papa Francesco e non vede l'ora di riceverlo "calorosamente". L'ennesima mossa sorprendente del leader nordCoreano, nipote di quel Kim Il-Sung che estirpò i cattolici dal Paese.Sarà il presidente sudCoreano, Moon Jae-in, a presentare formalmente l'invito del leader di Pyongyang al Papa quando sarà ricevuto in udienza al Palazzo Apostolico, il prossimo 18 ottobre. Il portavoce ...

La Santa Sede : “Abusi e coperture non saranno più tollerati” : Papa Francesco ha disposto un esame approfondito del caso McCarrick, per appurare i fatti e arrivare alla verità. E la verità sarà seguita dovunque essa porti. È quanto afferma il comunicato della Santa Sede pubblicato 40 giorni dopo il dossier dell'ex nunzio Carlo Maria Viganò, che lo scorso 26 agosto aveva accusato Francesco di aver coperto il po...

La Santa Sede : no alla legalizzazione della droga per combattere la tossicodipendenza : ... 'Il terrorismo e la criminalità organizzata minacciano la dignità degli esseri umani e il bene comune ovunque essi siano presenti nel mondo'. 'Il progresso tecnologico - ha spiegato - pur apportando ...

La Santa Sede : ridurre la fame una domanda di giustizia - no a sprechi e consumi eccessivi : 'Responsabilità reciproca, solidarietà e comunione': sono le parole chiave indicate da Papa Francesco per dare soluzione al dramma della fame nel mondo. A rilanciarle è stato l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, alla Conferenza sulla riduzione della fame ospitata il 28 settembre dalla Fordham ...

Persone affette da Aids : Sassari - compie 20 anni la casa San'Antonio Abate. Mons. Viganò - Santa Sede - - "cura sta per scaldare il cuore" : "Questa casa, con le nuove terapie che la scienza ha ritrovato, non è l'anticamera della morte morte, ma l'occasione di una compagnia per percorrere quel tratto di vita che non è in nostro possesso conoscere, né nella durata né nella qualità".

Santa Sede-Cina - accordo nomina vescovi : 13.30 La Santa Sede e il governo cinese hanno siglato oggi a Pechino un "accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi". In un comunicato la Santa Sede spiega che l'accordo, "frutto di un graduale e reciproco avvicinamento,viene stipulato dopo un lungo percorso di ponderata trattativa e prevede valutazioni periodiche circa la sua attuazione". "Esso tratta della nomina dei vescovi, questione di grande rilievo per la vita della Chiesa, e crea le ...

Santa Sede e Cina firmano l'accordo sulle nomine dei vescovi cinesi : ... al bene del Popolo cinese e alla pace nel mondo '. Cosa vuol dire che l'accordo è 'provvisorio' Il comunicato diffuso dal Vaticano e dal governo cinese informa che l'accordo tra Cina popolare e ...

Le ombre del caso McCarrick si allungano sull'accordo tra Santa Sede e Cina per la nomina dei vescovi : La Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese sono sul punto di firmare un accordo sulla nomina dei vescovi nel Paese, ma questo passo storico costituisce già un nuovo fronte aperto di molti settori della Chiesa americana nei confronti di Papa Francesco. Gli stessi siti tradizionalisti che hanno veicolato il cosiddetto comunicato dell'ex Nunzio Carlo Maria Viganò in cui ha chiesto le dimissioni del Papa, temono ora (ma la campagna ...

Santa Sede : Armi nucleari dannose per salute - ambiente - povertà : La Santa Sede, come molti Paesi nel mondo, vuole 'il bando totale dei test nucleari'. Questi, ha detto, 'comportano il sostanziale e incontrollato rilascio di materiali radioattivi direttamente nell'...

L'accordo tra Santa Sede e Cina sui vescovi scomunicati si fa sempre più vicino : Finora il Papa a esserci andato più vicino fu Paolo VI nella sua visita a Hong Kong il 4 dicembre del 1970, ma il mondo guarda a Est per un primo, storico viaggio apostolico di un pontefice nel ...