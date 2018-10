“La prova del cuoco” | torna Antonella Clerici? L’autore del programma e quella frase

caffeinamagazine

: Savona: “Con questi vincoli Ue è come se una nave che sa di andare contro un iceberg avesse azionato il pilota auto… - petergomezblog : Savona: “Con questi vincoli Ue è come se una nave che sa di andare contro un iceberg avesse azionato il pilota auto… - lucianonobili : Una nuova pesante ombra su Giuseppe Conte, il prestanome di #DiMaio e #Salvini. Il concorso con cui è diventato pro… - davidefaraone : Alla prima occasione in cui sono stati messi alla prova, il crollo del ponte di Genova, sono passati dagli applausi… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Prima allontanata, ora osannata.a far parlare di sé e indovinate un po’, riguardato la sua creazione, ovvero “ladel. Beh, per lasarebbe un ritorno in grande stile. In tanto rimpiangono la sua assenza ma un commento delriaccende le speranze. Perché parliamoci chiaro:non ha mai nascosto di avere sempre nel cuore Ladel cuoco e le parole del, scritte in un commento, fanno sperare che forse la conduttrice potrebbe anche ripensarci ere a prendere il posto che ha lasciato con tanta fatica. La bella presentatrice ha più volte fatto gli auguri alla sua Elisa Isoardi, mostrando per lei una simpatia che è sempre stata ricambiata. Ma adesso pare che, dopo il flop di ascolti, la presenza dellavenga rimpianta dagli autori e dai vertici Rai. Non è stato un abbandono facile per. Lasciare ...