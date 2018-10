La Nazionale sul ponte Morandi Mancini | ' È pazzesco quello che è successo'

Domenica a Ragusa la Giornata Nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro : Sara’ celebrata Domenica 14 anche a Ragusa la Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Deposizione di una corona d’alloro.

Volley - Osmany Juantorena saluta l’Italia : “Per me la Nazionale è un capitolo chiuso - mi concentrerò sul club” : Osmany Juantorena ha ufficializzato l’addio alla Nazionale. La Pantera non vestirà più la maglia azzurra come aveva già anticipato venerdì scorso al termine del match contro la Polonia e la conseguente eliminazione dai Mondiali. Lo schiacciatore aveva preannunciato le sue intenzioni e le ha ribadite chiaramente durante la conferenza stampa di presentazione di Civitanova, il club dell’italo-cubano che nel weekend disputerà la ...

Convegno InterNazionale sulla Plusdotazione a Roma : come riconoscerla e affrontarla : Domani, sabato 6 ottobre, dalle 9.00 alle 15.00, si tiene a Roma, nella sala della Promoteca del Campidoglio, il 4° Convegno Internazionale sulla Plusdotazione. Molto sinteticamente e in termini semplici, la Plusdotazione consiste nel possedere elevate capacità cognitive o possedere un talento ed un’abilità straordinari in uno specifico campo. Ma significa anche percezione e sensibilità amplificate, dunque delicatezza e fragilità emotive. La ...

Minori stranieri - è guerra tra i garanti regionali e quello Nazionale sulla tutela : “Progetto imposto - noi non coinvolti” : Il progetto di monitoraggio della tutela volontaria per i Minori stranieri non accompagnati finisce al centro di una querelle tra l’Autorità garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (Agia) Filomena Albano e i garanti regionali. Secondo questi ultimi il progetto è stato calato dall’alto, senza alcuna condivisione, non essendo stato né presentato, né discusso e nemmeno approvato in sede di Conferenza di garanzia, ossia la sede deputata. ...

Parco Nazionale del Pollino : Viggianello punta sull’autunno : A Viggianello, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ritorna il grande appuntamento con le sagre d’autunno. La manifestazione “Il Gusto del Pollino”, giunta alla sesta edizione, trasformerà l’anfiteatro comunale in un tripudio di profumi, sapori e colori. La festa dei sapori autunnali propone degustazioni di castagne, funghi e prodotti tipici di Viggianello. Nel periodo autunnale tantissimi turisti scelgono ...

Il 12 e 13 novembre a Palermo la conferenza interNazionale sulla Libia : L'incontro fra i leader dei Paesi del Mediterraneo annunciato dal ministro degli Esteri Moavero: presente forse un esponente del governo Tobruk

Cosa prevede la strategia Nazionale USA sul quantum computing : Si indica innanzitutto la necessità di adottare un approccio scientifico alla scienza quantistica, coordinando meglio i progetti di ricerca già in atto e favorendo il dialogo all'interno della ...

Dl Salvini sui migranti al Quirinale : modificato l’articolo sullo stop alla protezione interNazionale : La “sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale” al migrante che delinque si trasforma in un “procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale”. È quanto si legge nel decreto Salvini inviato al Quirinale che differisce in alcuni punti dalle bozze circolate prima e dopo il Consiglio dei ministri di lunedì scorso che ha ...

Al via la campagna Nazionale per la ricerca sul fibrosi cistica : E' un viaggio ideale attraverso l'Italia, un viaggio di affetto e amore dove c'è anche una componente sportiva, ma la bicicletta è uno sport che rende un po' tutti uguali, grazie allo sforzo e alla ...

Energia - Curlisi (CIB) : “Urgente lavorare sulla programmabilità della rete elettrica Nazionale” : Christian Curlisi, direttore del CIB Consorzio Italiano Biogas e Massimo Zaghi – socio CIB dell’azienda CAT di Correggio – sono intervenuti stamane in audizione alla X Commissione Permanente (industria, commercio, turismo) al Senato. Curlisi ha dichiarato: “Il nostro Paese ha fatto negli ultimi anni un ottimo lavoro incrementando la produzione di Energia rinnovabile con l’obiettivo – oggi sempre più a portata di mano – di raggiungere una quota ...

Palermo ospita la Conferenza interNazionale Erasmus+ sul patrimonio culturale Palermo Erasmus : Il patrimonio è anche fonte di crescita economica e occupazione ed è determinante per gli scambi dell'Europa con il resto del mondo. Nell'Unione europea 7,8 milioni di posti di lavoro sono collegati ...

Conferenza interNazionale sulla tratta delle donne nigeriane in Cittdella - VIDEO - : Bilancio positivo per la prima giornata della Conferenza internazionale 'Doppio Sguardo. La tratta delle donne nigeriane' in corso di svolgimento nella Cittadella regionale a Catanzaro. L'evento, ...

Energia - ENEA : al via in Sicilia la conferenza interNazionale sulla fusione SOFT 2018 : Taglio del nastro per la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo della ricerca sull’Energia da fusione. A pochi mesi dall’avvio dei lavori per realizzare nel Centro ENEA di Frascati il grande polo di ricerca sulla fusione DTT(Divertor Tokamak Test), fino al 21 settembre ENEA riunisce a Giardini Naxos (Messina) oltre 1.000 rappresentanti della comunità scientifica, ...

Salute riproduttiva : i primi risultati del progetto “Studio Nazionale fertilità” del Ministero : Il Ministero della Salute, nell’ambito delle azioni centrali previste nel programma di attività del CCM per l’anno 2015, ha promosso il progetto “Studio nazionale fertilità” con l’obiettivo generale di raccogliere informazioni sulla Salute sessuale e riproduttiva per orientare e sostenere la programmazione di interventi a sostegno della fertilità in Italia. Il coordinamento dello studio è stato affidato all’Istituto Superiore di ...