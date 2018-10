La Nazionale davanti al ponte crollato

ilsecoloxix

: @RaiSport BASTA ARTICOLO DAVANTI AI COGNOMI DURANTE LA TELECRONACA DELLA NAZIONALE FEMMINILE E DI TUTTO IL CALCIO F… - pati108 : @RaiSport BASTA ARTICOLO DAVANTI AI COGNOMI DURANTE LA TELECRONACA DELLA NAZIONALE FEMMINILE E DI TUTTO IL CALCIO F… - giudiiiiiiiii : RT @LucaSegatura: @giudiiiiiiiii @RosaRonzitti Mai votato Bertinotti? Mai mangiato salamelle a Feste Unità? Mai tirato uova davanti alla Sc… - GenovaQuotidian : La Nazionale, prima della partita solidale, posa corone di fiori davanti ai monconi del ponte… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Gli Azzurri in visita sotto al viadotto Morandi. Arrivato il via libera per il trasloco dalla zona rossa. Il “Dl Genova” alla Camera per il secondo giorno di audizioni