La marcia per il Bocia | la delusione e quel bell' applauso a fine match

Anche oltre 50 braidesi alla marcia per la Pace Perugia-Assisi : C'era Anche Bra alla Marcia per la Pace che si è snodata tra Perugia ed Assisi. Una delegazione di oltre cinquanta persone ha partecipato al viaggio promosso dalla cittadina Scuola di Pace "Tony Lucci"...

marcia della pace di Assisi - in 100mila per dire 'Nessuno sia lasciato solo' : 'La pace coinvolge e sfida la cultura, l'economia, la politica, l'educazione, interpella ciascuno. L'apporto creativo dei giovani è indispensabile per dare sostanza alla pace' aveva già sottolineato ...

marcia della pace di Assisi - in 100mila per dire : "Nessuno sia lasciato solo" : Tanti giovani e famiglie. Padre Fortunato accoglie i partecipanti: "E' il popolo dei ponti". La presidente della Regione Marini: "Dialogo aperto con tutte le aree del mondo ma anche tenere alta l'attenzione sui diritti umani e il rispetto delle persone qui in Italia"

marcia della Pace - Lotti candida Riace al Nobel per la Pace 2019. Prc : "Cosa vanno a fare gli esponenti del Pd alla marcia della pace?" : Sono complici della politica dei governi israeliani contro i diritti dei palestinesi. Ma esattamente in cosa si sostanzia da un decennio l'impegno pacifista del Pd? E' una domanda che viene da porsi ...

marcia della Pace - in centomila da Perugia ad Assisi : Dal corteo tanti i messaggi di solidarietà al sindaco di Riace Mimmo Lucano - Affollata e quest'anno decisamente controcorrente rispetto al clima del Paese la Marcia per la Pace Perugia-Assisi, con l'...

marcia pace - modello Riace per Nobel : ANSA, - PERUGIA, 7 OTT - "Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace": la proposta è arrivata da Flavio Lotti, coordinatore e anima della Marcia della pace PerugiAssisi, in occasione del suo ...

L'abbraccio tra Richetti e Zingaretti alla marcia per la pace Perugia Assisi : Si sono salutati con un abbraccio i due candidati alla segreteria del Partito Democratico, Matteo Richetti e Nicola Zingaretti, quando si sono incontrati alla marcia per la pace Perugia Assisi.

marcia per la pace Perugia-Assisi - “Siamo oltre 100mila - corteo lungo 15 km. Candidiamo al Nobel il modello Riace” : Per gli organizzatori ci sono state più di 100mila persone alla Marcia per la pace da Perugia ad Assisi. Il corteo si è snodato per circa 15 km e ha raggiunto, come da tradizione, la Basilica di San Francesco, per concludere il proprio viaggio alla Rocca. “Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace“. La proposta è arrivata dal coordinatore della manifestazione, Flavio Lotti. “Non ci riferiamo a persone in particolare e ...

marcia Pace : Legambiente - lottare insieme per Europa e Italia solidale : Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Per la gravità della situazione, è indispensabile far sentire la voce di tutti coloro che lottano per un’Europa e un’Italia solidale pacifica e accogliente. E per questo siamo qui".Così Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, commenta la partecipazione alla Marcia del