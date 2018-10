La magia della danza chez Dior

La magia della campagna autunnale in 8 destinazioni da sogno : Raccolte d'uva e luce di taglio; lampi arancioni sugli alberi e la natura che si prepara all'inverno. L'autunno è uno dei momenti più introspettivi, romantici e poetici per organizzare dei fine settimana in campagna tra enogastronomia, suoni della natura e suggestioni dai tempi che furono. Memorie spesso legate a sussistenza, aristocrazia, arte, architettura ed antiche forme agricole ad enfatizzare il ruolo delle tradizioni e ...

La magia della Musica Barocca. Di Gabriele D'Amelj Melodia : " La pictura è scienza mentre la Musica non è da essere chiamata altro che sorella minore, comessiaché essa è subietta dell'udito, secondo senso dell'occhio …" Le cose non stanno esattamente così! L'...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia sogna in grande - occhi della tigre per una magia in casa. Gli azzurri vogliono volare : È qui la festa. L’Italia si appresta a ospitare i Mondiali 2018 di Volley maschile (insieme alla Bulgaria, ma le fasi finali saranno esclusivamente a Torino), il nostro Paese è pronto per vivere tre settimane di grande passione dal 9 al 30 settembre, 24 Nazionali si daranno battaglia per la conquista del trofeo e gli azzurri vogliono essere assoluti protagonisti covando il sogno di alzare al cielo il titolo iridato a venti anni di distanza ...