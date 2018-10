La dura replica di Young Signorino a Karkadan dopo le accuse | “Non ho mentito | ero

Francesco Chiofalo era fidanzato durante Temptation Island Vip? Le accuse al tentatore e la sua replica sui social : Francesco Chiofalo e la sua integrità dentro Temptation Island Vip messi in dubbio da Selvaggia Roma: le accuse dell’ex fidanzata del tentatore e la replica del romano Francesco Chiofalo dopo aver partecipato a Temptation Island in coppia con Selvaggia Roma, ha rotto con l’ex fidanzata e si è rifatto una vita. Il personal trainer ha partecipato quest’estate anche alle registrazione del reality nella sua versione Vip, ...

Fabrizio Corona - confessione ‘piccante’ su Lele Mora : “Perché mi ama”. Lui replica duramente : Fabrizio Corona e Lele Mora: il primo accusa, ma l’ex agente dei vip non sta certo zitto e rispedisce al mittente le durissime accuse dell’ex re dei paparazzi. Nel salotto di Peter Gomez, a La confessione, Corona ha ammesso: “Io Lele non l’ho mai ammirato, perché è stato il mago di questo lavoro attraverso rapporti di pubbliche relazioni, ma se lui fosse stato strutturalmente costruito per fare l’imprenditore di quel mestiere ...

Di Francesco - dura replica : 'Insulti razzisti? Invenzioni' : TORINO - ' Sono profondamente turbato dalle illazioni e dalle invenzioni apparse su alcuni media nazionali.Tutto questo è offensivo e denigratorio. Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti ...

Un hater augura a Bonucci la morte dei figli sul web. dura la replica del difensore : Immediata è arrivata anche la risposta del giocatore: 'Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa ...

Scuola - Mario Pittoni : dura replica all’articolo pubblicato da ‘L’ Espresso’ : Il Presidente della Commissione Istruzione al Senato, Mario Pittoni, ha risposto duramente alla testata giornalistica ‘L’Espresso‘, in seguito all’articolo pubblicato dal giornale e firmato da Elena Testi in cui si sottolineava come l’esponente della Lega abbia solo la licenza media e che, nonostante tutto, ricopra una carica di notevole importanza all’interno del Parlamento. Una frase, in modo particolare, ...

Alessia Cammarota - Offese ai Figli : la dura Replica! : Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha ricevuto sui social degli insulti sui suoi Figli. Indignata la moglie di Aldo Palmeri ha risposto a tono agli haters. Ecco le dure parole! Alessia Cammarota è diventata popolare proprio grazie al programma Uomini e Donne Classico. Nel dating show dedicato ai sentimenti, la bella bionda con gli occhi azzurri ha avuto maniera di conoscere il marito Aldo Palmeri. Dopo essersi sposati, hanno ...

Viganò - nuove accuse a Papa Francesco : “mente su caso Kim Davis”/ Dossier pedofilia - dura replica del Vaticano : Carlo Maria Viganò, nuove accuse a Papa Francesco dopo Dossier pedofilia: "mente sul caso Kim Davies". dura replica del Vaticano con Lombardi e Rosica: "ecco come è andata veramente"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:26:00 GMT)

F1 - Hamilton ‘gelato’ da Whiting : il direttore di Gara replica duramente alle accuse di Lewis contro la Ferrari : Il delegato tecnico della FIA ha spento sul nascere le accuse nei confronti della Ferrari da parte di Hamilton, che aveva parlato di presunti… trucchetti Una piccola polemica spenta sul nascere, prima dallo stesso Lewis Hamilton e poi da Charlie Whiting. Il pilota della Mercedes aveva parlato dopo il Gp di Spa di presunti trucchetti utilizzati dalla Ferrari per andare più forte, salvo poi fare marcia indietro spiegando il senso delle ...

Stefano De Martino/ "dura la vita da padre separato" (Maurizio Costanzo Show - replica) : Stefano De Martino vede riaccedersi l'antico gossip che lo vuole avvcino alla sua ex fidanzata Emma Marrone. C'è grande curiosità da parte del pubblico (Maurizio Costanzo Show, replica)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:56:00 GMT)

FI - dura replica a Masper : «Noi uniti - lui voleva l'inciucio» : Forse è pretattica, ma sembra antipatia vera . Lega e Forza Italia si preparano a fare un accordo , che appare quasi inevitabile, per la prossima presidenza della Provincia di Bergamo, in un modo per ...

“Emma lesbica?”. La verità della cantante in un post al vetriolo. Su Instagram una dura (durissima) replica. Ma qualcuno storce il naso… : Ne avevamo parlato a fondo qualche giorno fa: il titolone trash dal livello culturale imbarazzate ai danni di Emma Marrone. Non si parla d’altro tuttavia ed è on scena una vera e propria querelle che sta tenendo banco in questi caldi e ultimi giorni d’estate, quella tra Emma Marrone e il settimanale Io Spio. Tutto è iniziato quando la rivista di Fabrizio Corona in prima pagina ha definito la cantante salentina “lesbica”. ...

Caso Modric - UFFICIALE : dura replica della Lega Serie A alle accuse di Tebas : ... motivo per cui la stessa Lega vive un momento di grande ottimismo ed entusiasmo condiviso dagli addetti ai lavori e dai tifosi e appassionati di tutto il mondo, cresciuti nelle ultime stagioni in ...

LA TURCHIA SPAVENTA L’EUROPA : LIRA AI MINIMI STORICI/ Ultime notizie : la dura replica di Erdogan : TURCHIA, il crollo della LIRA SPAVENTA la Bce: mercati SPAVENTAti, con la Borsa di Milano fanalino di coda in Europa. Le dichiarazioni del presidente turco Erdogan.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:06:00 GMT)

La foto di Francesca Barra e Claudio Santamaria troppo hot per Instagram : la dura replica della coppia : Francesca Barra e Claudio Santamaria contro la decisione di Instagram di cancellare la loro foto hot: “siamo indignati e arrabbiati” Una foto, in cui si vedono le sagome di Francesca Barra e Claudio Santamaria attraverso uno specchio opaco mentre si baciano nudi, è stata censurata da Instagram. Lo scatto è risultato contro le regole del social network, che però spesso lascia passare foto assai più piccanti. L’indignazione ...