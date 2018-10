La differenza tra dare numeri e dare i numeri

Di Maio : “Esuberi nei giornali del gruppo Espresso perché alterano realtà”. Il cdr : “Non sa differenza tra bufale e notizie” : “Mi dispiace per i lavoratori“, ma “parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l’Espresso stanno avviando processi di esuberi perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, facendo riferimento alla decisione del gruppo Gedi di chiudere il sito del settimanale Espresso e ...

Di Maio : “Giornali del gruppo Espresso muoiono perché alterano realtà”. Il cdr : “Non sa differenza tra bufale e notizie” : “Mi dispiace per i lavoratori“, ma “parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l’Espresso stanno avviando processi di esuberi perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, facendo riferimento alla decisione del gruppo Gedi di chiudere il sito del settimanale Espresso e ...

Google Traduttore si aggiorna - ora riconosce la differenza tra alcuni dialetti : Google ha rilasciato un aggiornamento per la sua app Google Traduttore, introducendo una importante novità per quanto riguarda l’input e l’output vocale di alcune lingue. Sembra, però, che al momento questa nuova funzionalità sia disponibile solo leggi di più...

La Confessione - Peter Gomez a Blogo : "Mai un'intervista a Marco Travaglio. La differenza tra me e Costanzo? La P2" : "Quando accetti di venire a La Confessione sai che, con garbo, ti verranno fatte tutte le domande. E anche le seconde domande, con altrettanto garbo. Magari la quarta no perché io non ti sto interrogando, ti sto intervistando. Non sono un pubblico ministero, sono un giornalista. È lo spettatore a dover giudicare la veridicità delle risposte". Parola di Peter Gomez, direttore del sito del Fatto Quotidiano e conduttore di La Confessione, la cui ...

Mimmo Lucano - la differenza tra legge e giustizia : “C’è chi divide il mondo in italiani e stranieri. Io lo divido in privilegiati e fortunati da una parte e in diseredati e oppressi dall’altra”, dice il sindaco Mimmo Lucano, spiegando la filosofia che ha ispirato il “modello Riace”: l’accoglienza e l’integrazione di migliaia di migranti che hanno ripopolato il borgo della Locride. Un modello celebrato dal regista Wim Wenders nel cortometraggio Il Volo, dalla rivista Fortune che ha ...

Germania - governo trova accordo su legge immigrazione : “differenza tra richiedenti asilo e migranti economici” : accordo trovato in Germania sulla nuova legge sull’immigrazione. Le forze di coalizione al governo, la Cdu-Csu e la Spd, sono arrivate a un compromesso sulla nuova normativa per attrarre nuova forza lavoro qualificata da Paesi esterni all’Unione Europea. La stretta di mano è arrivata nella notte ed è il risultato di un lungo lavoro di contrattazione, fino al compromesso su uno dei punti più delicati della legge che “in linea di ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Nicolò Ferrari : 'Vi dico qual è la differenza tra loro due' : 'Ecco la differenza tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati '. A parlare su Instagram è Nicolò Ferrari , noto volto di Uomini e donne , secondo cui le vicende delle due ex troniste , entrambe con una ...

LILIANA SEGRE/ Espulsa dalla scuola dopo le leggi razziali tra l'indifferenza (Che tempo che fa) : LILIANA SEGRE, sopravvissuta dell'Olocausto e dallo scorso gennaio senatrice a vita, sarà tra gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:21:00 GMT)

Giulio Tremonti : 'La differenza tra me e Giuseppe Conte : io discutevo in anticipo i provvedimenti' : Giulio Tremonti ribatte nero su bianco ad Antonio Polito che sul Corriere della Sera ha scritto: 'Un tempo il ministro Tremonti divenne famoso per portare i suoi provvedimenti in Consiglio in una ...

Che differenza c'è fra transgender - transessuali e travestiti? : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Tevez svela : 'Ecco la differenza tra Cristiano Ronaldo e Messi' : Avendo giocato al fianco di entrambi, sa bene di che cosa parla. Carlos Tevez, in carriera, è stato compagno di squadra dei due giocatori più forti dell'era moderna: Cristiano Ronaldo e Leo Messi , ...

Google vuole farci fare la differenza tramite Ricerca e feedback : Google sta inviando una mail ad alcuni utenti iscritti al programma Guide Locali, invitandoli a "fare la differenza su Google" selezionando la casella Ricerca e feedback nelle preferenze. L'articolo Google vuole farci fare la differenza tramite Ricerca e feedback proviene da TuttoAndroid.

La differenza tra bullo e leader s'intuisce a due anni : ... che parte dall'assunto che la mente del bambino, come quella dell'adulto, crei attivamente supposizioni su come funziona il mondo', ha continuato Margoni. 'Quando ciò che si vede non corrisponde a ...

Tiziano Ferro canta John Legend al karaoke tra l'indifferenza della gente : video in Ordinary people : ... suo amico e tra i colleghi internazionali che stima di più in tutto il mondo. Il brano scelto per la performance è stato Ordinary people ma l'esibizione è passata un po' in sordina al punto che lo ...