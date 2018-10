La denuncia | «Così i ministri hanno smantellato la rete dei controlli»

US Open – La denuncia di Stefano Travaglia : “giocare così è una follia! Ho bisogno di una flebo - rischiavo grosso” : Stefano Travaglia attacca gli organizzatori degli US Open: il tennista italiano critica, con parole durissime, la scelta di giocare con delle temperature così alte Si alzano le temperature agli US Open, ma purtroppo non è merito dei match. Anzi… gli incontri ne risentono in termini di spettacolo, visti i problemi riscontrati dai tennisti, sofferenti per il grande sforzo di giocare per oltre 2 ore (nella migliore delle ipotesi) con il ...