La città col fiato sospeso per Andrea Pestarino

Ue : Don Colmegna eletto cittadino europeo 2018 : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano, è stato eletto cittadino europeo 2018. Per il segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, la scelta del Parlamento europeo rappresenta "un ottimo messaggio. Proprio in un momento stori

Don Colmegna è il 'Cittadino dell'anno' - la decisione del Parlemento europeo : Toia (Pd), la promotrice della candidatura: "Riconosciuto suo ruolo di precursore dell'accoglienza"

Deve curare i figli gravemente malati - i colleghi della città della Salute di Torino gli regalano le loro ferie : Ha bisogno di giorni di ferie per assistere i figli e i colleghi glieli regalano. Solidarietà tra i dipendenti della Città della Salute di Torino, grazie al nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto sanità, siglato lo scorso maggio. Sfruttando una apposita norma, nove dipendenti hanno rinunciato a trenta giorni di ferie, consentendo così al collega di utilizzarle per assistere i figli con gravi problemi di ...

Maltempo Calabria - il sindaco di Crotone : “La città è stata colpita ma è rimasta in piedi” : “Questi giorni sono stati difficili per la citta’ ma la comunita’ l’ha vissuta con responsabilita’ e grande maturita’. Il primo ringraziamento e’ per voi concittadini. La vostra collaborazione e’ stata preziosa”. Lo scrive il sindaco di Crotone Ugo Pugliese in una nota. “Ringrazio – prosegue – il Centro operativo comunale che ha attuato con puntualita’ i piani di ...

Raggi al Villaggio Coldiretti : "Parchi parte importantissima della città" : "L'amministrazione di Roma si è resa conto che dobbiamo collaborare con voi per curare una parte importantissima della nostra città: i parchi". Così Virginia Raggi dal Villaggio Coldiretti. La sindaca ...

Reddito di cittadinanza - Carlo Cottarelli : "Non è un'idea particolarmente brillante" : Carlo Cottarelli, l'economista che per qualche ora ha rischiato di diventare il nuovo Presidente del Consiglio italiano, è ormai ospite fisso di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su RaiUno, ha preso parte in queste ore alla convention di Forza Italia a Milano e lì ha spiegato di non aver apprezzato particolarmente la mossa del governo di Conte sul Reddito di cittadinanza.Il motivo è semplice, e condiviso nei giorni scorsi da molte voci ...

Nicola Porro abbatte Luigi Di Maio : 'Il suo reddito di cittadinanza è un gravissimo errore' : L'economia si regge sugli incentivi . Ebbene, è difficile pensare a un minore incentivo al lavoro di un sussidio siffatto, che è molto competitivo rispetto a tanti stipendi offerti oggi sui posti di ...

Zocchi : domani contro Tmb Salario - Raggi ascolti cittadini : Roma – “Il tavolo di lavoro tecnico sulla situazione dei rifiuti a Roma organizzato dal ministro Costa chiarisce definitivamente che spetta al Campidoglio indicare i siti di stoccaggio dei rifiuti urbani e smentisce dunque la narrazione fantasiosa della Giunta Raggi chiudendo definitivamente il rimbalzo polemico che avevano messo in campo contro la Regione Lazio per nascondere le vere responsabilita’. Ieri Montanari, assessora ...

"Milano non è una città pericolosa" : La sicurezza all'ombra della Madunina. Da ultimo, sono le parole di Luca Cordero di Montezemolo a rinfocolare la polemica. Il presidente di Italo-Ntv, audito dalla Commissione trasporti della Camera, dichiara: “Rogoredo versa in una situazione drammatica: se avessi una figlia di quindici anni, e ce

Bonino : “Le modalità del reddito di cittadinanza sfiorano il ridicolo - misura deludente” : In questi giorni stanno tenendo banco soprattutto due questioni politiche: l'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, e l'approvazione del Def propedeutica alla discussione sulla legge di bilancio in Parlamento. Per discutere e commentare questi "argomenti caldi" che tanto stanno animando il dibattito pubblico, Fanpage.it ha contattato la senatrice di +Europa, Emma Bonino.Continua a leggere

REDDITO DI CITTADINANZA/ Di Maio - gli schemi da evitare e i consigli da ascoltare : Mentre in Italia si parla di introdurre il REDDITO di CITTADINANZA, in Europa viene lanciata una consultazione pubblica sui servizi pubblici per l'impiego. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ Neet, i "giovani in panchina" a cui non serve il REDDITO di CITTADINANZA, di P. FeletigDISOCCUPAZIONE/ I dati record con un avvertimento su pensioni e REDDITO di CITTADINANZA, di G. Cazzola

La falla nella sicurezza di Facebook ha colpito 5 milioni di cittadini europei : Lo ha dichiarato la commissaria europea per la Giustizia, Vera Jourova, sottolineando che la dimensione dell'azienda "rende molto difficile la gestione, ma devono farlo dal momento che raccolgono i dati e guadagnano molto denaro usando le nostre vite private come merce"