La Borsa recupera metà delle perdite

Borsa : chiude a +1 - 06% - banche recuperano - vola Eni : Seduta schizofrenica per la Borsa valori che dopo un'apertura in rialzo ha virato pericolosamente in negativo fino ad accusare una flessione di quasi lo 0,8%. Poi il recupero nell'ultima fase per ...

Dopo la cautela di Conte sulla nazionalizzazione Atlantia recupera in Borsa : Nuova corrente di acquisti su Atlantia in Borsa, dove risale dall'avvio della seduta: il titolo, che dal crollo del Ponte Morandi ha ceduto il 26%, è stato nuovamente bloccato in asta di volatilità, per rientrare in aumento del 6% a 18,2 euro, tra scambi comunque non eccezionali.A far risalire il titolo potrebbero aver contribuito anche le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in un'intervista ad HuffPost ha ...