L attacco di Salvini sui ' selfie svestiti' Ma il recordman è proprio lui

SALVINI CON MARINE LE PEN : "JUNCKER-MOSCOVICI NEMICI UE"/ L'attacco a Soros e agli speculatori : Matteo SALVINI incontra MARINE Le Pen a Roma: "Juncker e Moscovici sono NEMICI Ue. Europa ha calpestato tutti i valori". Duro attacco dei leader sovranisti: patto Italia-Francia rinnovato

Salvini all’attacco di Macron : «Selfie svestito con Saviano?» : «Spero solo che non si siano fatti un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente…». È un attacco diretto e non certo sottile quello di Matteo Salvini galvanizzato dalla presenza dell’alleata Marine Le Pen. L’obiettivo? Il «nemico giurato» Roberto Saviano e il presidente francese Emmanuel Macron. La frase è arrivata in risposta a chi gli chiedeva un commento sull’incontro tra il presidente francese e lo scrittore. Salvini si riferisce ...

L'ESPRESSO REPLICA ALL'attacco DI MAIO-SALVINI/ "Il conformismo ha sempre bisogno di nemici" : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"

Ora Salvini va all'attacco : "Dietro lo spread ci sono speculatori alla Soros" : Non si arresta la risalita dello spread dopo che la Commissione Ue ha sollevato forti dubbi sulla manovra economica del governo gialloverde. Il differenziale tra il bund decennale tedesco e l'omologo Btp italiano è arrivato fino a 309,8 punti, toccando così un nuovo massimo da aprile 2013, prima di raffreddarsi leggermente in zona 305 punti. "Dietro questa impennata c'è una manovra finanziaria di speculatori alla vecchia maniera, come 25 anni fa ...

Salvini e Le Pen all attacco dell Ue 'Moscovici e Juncker nemici dell Europa' : Sul rialzo dello spread, Salvini commenta: 'Riguardo allo spread a 300 vorrei dire che siamo di fronte allo scontro tra economia reale e quella virtuale, tra vita vera e realtà finanziaria. Se ...

Salvini con Le Pen all'attacco dell'Ue : «Macron e Saviano? Spero non facciano selfie svestiti» : Matteo Salvini e Marine Le Pen, nuovo asse contro l'Europa. «Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione», ha detto...

Laura Boldrini nuovo attacco a Salvini : “Dovrebbe chiudere i suoi profili social - no porti e aeroporti!” : Laura Boldrini torna ad attaccare Matteo Salvini, dichiarando che dovrebbe chiudere i suoi social definendole piazze di spaccio d’odio Laura Boldrini non perde occasione per attaccare Matteo Salvini. E ora lo fa su Twitter dopo aver sentito le parole del ministro dell’Interno in risposta alla Germania. “Prima chiude i porti, poi adesso gli aereoporti (che si scrive aeroporti, ndr)“, sbotta la ex presidente della ...

Migranti - la Caritas va all'attacco : "Salvini? Va contro il Vangelo" : La Caritas Italiana boccia il decreto Sicurezza e attacca, ancora una volta Matteo Salvini. "L'indebolimento del sistema di accoglienza diffusa non farà altro che aggravare le difficoltà della gestione dei Migranti nel senso di un'accoglienza e integrazione positiva, che è l'unica strada per non ritrovarci tra pochi anni con una generazione di 'senza diritti e senza speranza'", ha tuonato don Francesco Soddu usando il Convegno nazionale di ...

Moscovici - Salvini al contrattacco : 'Con Juncker avete rovinato Italia e UE' : Moscovici e Salvini ai ferri corti, con Juncker nel mirino del vicepremier come “corresponsabile” di una polemica destinata a lasciare il segno nei già complicati rapporti tra Italia ed UE. Dopo la doppia stoccata nel giro di pochi giorni del Commissario alle politiche economiche, è arrivato puntuale e vibrante il contrattacco del leader leghista, intenzionato a respingere al mittente le frecciate lanciate dal francese all'indirizzo dei ...

Salvini - nuovo attacco : «Cercate Juncker sobrio o barcollante su Google» : Salvini di nuovo contro Juncker. «Questo signore è il capo del Governo di 500 milioni di europei, un signore che arriva da un paradiso fiscale come il Lussemburgo. Se cercate su google Juncker 'sobrio' o 'barcollante', vedrete immagini a volte impressionanti». Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tornando a criticare a 'Mattino Cinque' su Canale 5, il presidente della Commissione europea.

Manovra - attacco Salvini a Juncker : 'Parlo solo con i sobri'. Di Maio : 'Inadatto' : Via la cautela, stop alle frasi di apertura: è attacco frontale all'Ue. Nel giorno in cui lo spread supera i 300 punti e soprattutto contro il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker . '...

Fiammetta Borsellino : "Salvini decida su poliziotti indagati"/ Strage Via D'Amelio - l'attacco al Viminale : Strage Via D'Amelio, Fiammetta Borsellino: "Salvini decida sui poliziotti indagati, incredibile che il Viminale non sia parte civile nel processo ai presunti depistatori"

L'attacco choc de "L'Espresso" a Salvini : "Dl Migranti come leggi razziali" : L'ultimo numero in edicola de L'Espresso fa parecchio discutere. Infatti la copertina riprende al 'Difesa della razza' del 1938 e lo paragona al decreto immigrazione varato pochi giorni fa dal ...

Dl migranti - l'Onu all'attacco : "Salvini viola i principi sull'asilo" : Il decreto sicurezza-immigrazione di Matteo Salvini sta portando i primi malumori nell'Onu. E così iniziano a pestare i piedi.La posizione dell'Unhcr, infatti, sull'abrogazione della protezione umanitaria è chiara. Contraria. Mentre il vice premier leghista è sempre più convinto ad andare avanti, tanto che ad Atreju ha lanciato "uno scoop, lunedì dopo l'approvazione del decreto sicurezza-migranti, ci sarà l'allarme dell'Onu, Osce, della Croce ...