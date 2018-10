Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader del Paese asiatico sarebbe pronto ad "accogliere ardentemente" il Pontefice, secondo quanto riferito dal portavoce del presidente sudCoreano Moon Jae-in, che visiterà l'Italia a metà ottobre.

Corea del Nord - accordo sul secondo summit Trump-Kim Jong-un : Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha concordato con il leader NordCoreano Kim Jong-un di tenere "alla prima data possibile" il secondo summit con il presidente americano Donald Trump. Nel ...

Corea del Nord - Pompeo incontra Kim Jong-un : 'Facciamo progressi' : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incontrato il leader NordCoreano Kim Jong-un per fare il punto sul processo di denuclearizzazione, in vista di un eventuale secondo vertice con il ...

Donald Trump e la rivelazione sulla Corea del Nord : “Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati” : Donald Trump, nel corso di un intervento davanti ai suoi sostenitori in West Virginia, ha detto che lui e "Kim Jong-un si sono innamorati". Il merito sarebbe nelle "belle lettere" scritte dal leader di Pyongyang all'inquilino della Casa Bianca dopo il 12 giugno, quando i due si sono incontrati per la prima volta a Singapore.Continua a leggere

Gli incontri di settembre 2018 tra Kim Jong-Un e il Presidente della Corea del Sud : Una simbiosi economico-politica che potrebbe mettere fuori gioco proprio gli Usa, poi reinserire la Russia, sempre più interessata all'economia della Corea del Sud, infine favorire la Cina, che non ...

Il primo ministro giapponese Abe vuole incontrare Kim Jong Un : Segnali d'apertura ufficiali tra Tokyo e Pyongyang . Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha dichiarato ieri, all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York , di essere pronto a incontrare ...