Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader del Paese asiatico sarebbe pronto ad "accogliere ardentemente" il Pontefice, secondo quanto riferito dal portavoce del presidente sudCoreano Moon Jae-in, che visiterà l'Italia a metà ottobre.

Corea Nord-Santa Sede : Kim invita il Papa a Pyongyang : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Kim invita Papa Francesco in Nord Corea : ANSA, - PECHINO, 9 OTT - Il leader NordCoreano, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a visitare Pyongyang dicendosi pronto "ad accoglierlo ardentemente". Lo ha detto Kim Eui-kyeom, portavoce della ...

Corea del Nord-Santa Sede - Kim invita il Papa a Pyongyang : Il leader nordCoreano, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a visitare Pyongyang dicendosi pronto "ad accoglierlo ardentemente". Lo ha detto Kim Eui-kyeom, portavoce della Presidenza sudCoreana, in ...

Nordcorea - Kim invita Papa a Pyongyang : 9.35 Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a Pyongyang dicendosi pronto "ad accoglierlo calorosamente". Lo fa sapere il portavoce della presidenza Sudcoreana, Kim Eui-kyeom. Sarà il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, che consegnerà l'invito di Pyongyang a Francesco, durante la sua visita in Vaticano, il 16-17 ottobre. Moon chiederà al Papa benedizione e supporto per la pace e la stabilità della ...

Christina Aguilera ha invitato sul palco Lil Kim per cantare insieme “Lady Marmalade” : Ed è subito 2001 The post Christina Aguilera ha invitato sul palco Lil Kim per cantare insieme “Lady Marmalade” appeared first on News Mtv Italia.