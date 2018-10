eurogamer

: Keys Factory apre i preorder per quattro bellissime cover di Nintendo Switch. #NintendoSwitch - Eurogamer_it : Keys Factory apre i preorder per quattro bellissime cover di Nintendo Switch. #NintendoSwitch -

(Di martedì 9 ottobre 2018)ha recentemente aperto iperfantastichedi, che proteggono lo schermo della console e i Joy-Con da urti e graffi di qualsiasi tipo.Le, come riportaLife, possono ora essere preordinate sul sito di PlayAsia, e ritraggonostorici franchise: Mario, Zelda, Yoshi e Splatoon. Si tratta di prodotti ufficiali, quindi se avete bisogno di qualcosa che protegga il vostrocon stile non dovrete fare altro che attendere la data d'uscita delle, fissata per il 31 dicembre 2018. Questa data potrebbe però dimostrarsi un mero placeholder.Che ne pensate delleprodotte da? Quale vi piacerebbe acquistare per il vostro?Read more…