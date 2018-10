Kena Star 5 | la prima offerta in 4G di Kena Mobile

hwbrain

(Di martedì 9 ottobre 2018) Fin dal giorno in cui nacque, la connessione e la qualità delle chiamate non furono fin da subito apprezzate, ma dopo lunghe giornate di lavoro e test sul campo, l’operatore telefonico virtuale conosciuto per le sue tariffe low-cost, è riuscito ad aggiungere il supporto alla tanto attesa connessione in 4G.Per inaugurare e far conoscere ai nuovi clienti l’efficenza e la stabilità del suo 4G,ha immancabilmente dedicato una nuova promozione chiamata5 che include 50 GB di traffico rete da utilizzare in territorio italiano e minuti illimitati verso tutti, mentre i messaggi sono esclusi dal pacchetto.5: lain 4G diat HWBrain.it.