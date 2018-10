Kena Mobile lancia Kena Special 30 e Kena Voce | due nuove offerte per tutti

Del tutto anomale le prime rimodulazioni Kena Mobile della storia da oggi 9 ottobre : Si torna a parlare in queste ore di Kena Mobile, anche se a differenza degli ultimi giorni la questione non verte tanto sulla questione 4G (come avvenuto durante lo scorso fine settimana), quanto sulle cosiddette rimodulazioni Kena alla luce di alcune novità che ho raccolto per voi oggi 9 ottobre. In effetti si tratta di una news atipica, sia perché l'operatore virtuale fino a questo momento non ha riservato brutte sorprese del genere alla ...

Kena Star 5 : la prima offerta in 4G di Kena Mobile : Fin dal giorno in cui nacque Kena Mobile, la connessione e la qualità delle chiamate non furono fin da subito apprezzate, ma dopo lunghe giornate di lavoro e test sul campo, l’operatore telefonico virtuale conosciuto per le sue tariffe low-cost, è riuscito ad aggiungere il supporto alla tanto attesa connessione in 4G.Per inaugurare e far conoscere ai nuovi clienti l’efficenza e la stabilità del suo 4G, Kena Mobile ha immancabilmente ...

Kena Star 5 - con minuti illimitati e 50 GB a 5 euro - attivabile anche online sul sito Kena Mobile : Kena Mobile rilancia l'offerta Kena Star 5, annunciata qualche giorno fa, e la rende disponibile all'acquisto direttamente online attraverso il suo sito, dove è in bella mostra per i clienti Iliad. L'articolo Kena Star 5, con minuti illimitati e 50 GB a 5 euro, attivabile anche online sul sito Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

iliad vs Ho. Mobile vs Kena Mobile : Qual’è il migliore? : Confrontiamo tutti i nuovi operatori Mobile low cost e scopriamo chi vince. Qual’è il migliore tra iliad, Ho. Mobile e Kena Mobile? iliad vs Ho. Mobile vs Kena Mobile: Qual’è il migliore? La lotta è serrata e dopo l’ingresso di iliad, tutti gli operatori telefonici fanno continue offerte al ribasso per accaparrarsi quanti più clienti […]

Offerta Kena Mobile per clienti Iliad ed MVNO - L'operatore virtuale di TIM lancia la prima promozione a un super-prezzo : Offerta Kena Mobile per clienti Iliad e di alcuni MVNO Offerta Kena Mobile per clienti Iliad ed MVNO - L'operatore virtuale di TIM lancia la prima promozione a un super-prezzo Kena Mobile è l'...

Offerte Kena Mobile : 50 GB di traffico dati in 4G e minuti illimitati a 5 euro al mese per contrastare Iliad : Anche Kena Mobile, azienda controllata da Tim e che usa le sue frequenze, vuole dare filo da torcere al mercato degli operatori mobili e da mesi sta proponendo Offerte molto interessanti. Adesso che è arrivato leggi di più...

Kena Mobile : la nuova offerta in rete 4G da 5 euro è solo per clienti Iliad e altri MVNO : La si attendeva oramai da diverse settimane visto che dalle condizioni contrattuali emerge una voce che fa riferimento alla rete 4G: Kena Mobile, la low cost di Tim, ha lanciato un'offerta con navigazione internet in rete 4G. Dal 15 ottobre sarà infatti attivabile la nuova Kena Star 5, una promozione che offre minuti illimitati e 50 giga di navigazione internet in rete 4G al prezzo di 5 euro al mese. Ci sono però delle limitazioni, la principale ...

Il 4G di Kena Mobile sarà disponibile per tutti i clienti dal 17 ottobre : I clienti di Kena Mobile finalmente possono tirare un sospiro di sollievo perché c'è una bella data per loro, che va a completare e a integrare le informazioni di cui vi abbiamo parlato ieri sera. L'articolo Il 4G di Kena Mobile sarà disponibile per tutti i clienti dal 17 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Lentissimo e ulteriormente in ritardo il 4G Kena Mobile? Le ultime news del 6 ottobre : Ci sono diversi aspetti interessanti da prendere in considerazione oggi 6 ottobre a proposito di Kena Mobile, soprattutto in merito ad una questione delicata come l'arrivo del 4G per il pubblico che ha deciso di dare fiducia a questo brand "figlio" di TIM. Alcuni tra i nostri lettori probabilmente ricorderanno quanto riportato su queste pagine a fine settembre, quando vi avevamo preannunciato la decisione dell'operatore virtuale di rendere ...

Kena Mobile potrebbe lanciare una nuova offerta Kena 6 - 90 il 9 ottobre : Kena Mobile potrebbe rinnovare ancora il suo portfolio di offerte a breve e lanciare una nuova versione dell'offerta Kena 6,90, che potrebbe essere disponibile all'attivazione da martedì 9 ottobre. L'articolo Kena Mobile potrebbe lanciare una nuova offerta Kena 6,90 il 9 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Offerte Kena Mobile 4G : Ecco Kena Star 5 - Minuti illimitati E 50GB A 5 Euro : Kena Mobile Offerte 4G: arriva Kena Star 5, con Minuti illimitati e 50GB a 5 Euro al mese. Passa a Kena Mobile da Iliad, Ho. Mobile e altri operatori virtuali Kena Star 5: nuova offerta Kena Mobile 4G da Ottobre 2018 Solo poche ore fa Kena Mobile ha confermato ufficialmente che la rete internet veloce 4G LTE sarà […]

Kena Mobile 4G : Limitato A 30 mbps - Arriva Entro Fine Ottobre : Quando Arriva 4G Kena Mobile? Rete 4G LTE per Kena Mobile da Fine Ottobre 2018. Il 4G di Kena Mobile sarà gratis, ma Limitato a 30 mbps Kena Mobile 4G LTE Arriva Entro Fine Ottobre, ma sarà Limitato Grandi novità per i clienti Kena Mobile. Una è molto positiva, una un pò meno. LEGGI ANCHE: Passa A Kena Mobile Nuove Offerte […]