Juventus-Manchester United | ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti

Mourinho esonerato dal Manchester United?/ Ultime notizie - a picco col Newcastle : la Juventus aspetta... : Mourinho esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle : il tecnico portoghese è in bilico, e la Juventus aspetta in vista della Champions League. Le Ultime notizie (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:31:00 GMT)

Pogba alla Juventus ? / Ultime notizie : il francese vuole lasciare il Manchester United per tornare a Torino : Pogba alla Juventus? Ultime notizie : il centrocampista francese Campione del Mondo vuole lasciare il Manchester United e sogna di ri tornare a Torino per vincere la Champions League.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:09:00 GMT)

Champions League 2018-2019 : le avversarie del girone della Juventus ai raggi X. Sarà sfida a tre con Manchester United e Valencia per la qualificazione? : Poteva andare peggio ma il sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 , a Montecarlo, non sorride particolarmente alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri inseriti nel gruppo H, insieme a Manchester United , Valencia e Young Boys, non avranno vita facile. Andiamo ad analizzare dunque le rivali che si contrapporranno alla Vecchia Signora. Manchester United – Tra le possibili compagini inserite nella seconda urna, ...

Girone Juventus / Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : Manchester United - Valencia - Young Boys : La Juventus affronta il Girone di Champions League contro Manchester United , Valencia e Young Boys : Sorteggio non troppo fortunato per i bianconeri, ma del resto nemmeno così impossibile(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:00:00 GMT)

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2019 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Roma e Inter incrociano le dita. Pericoli Barcellona - Real e Manchester City : Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi di Champions League 2018- 2019 di calcio. Alle ore 18.00, nella consueta cornice di Montecarlo, avrà luogo il Sorteggio della Champions League 2018- 2019 di calcio che apre ufficialmente la stagione del “Pallone” Inter nazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno: ...

Pogba rompe con il Manchester : la Juventus sogna il ritorno del francese [DETTAGLI] : Si profila una settimana intensissima per il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista, complice il rapporto freddo con Josè Mourinho, vorrebbe lasciare il Manchester United. Su di lui, secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’, è forte l’interesse del Barcellona, che lo segue dal 2015, così come della Juventus, il club in cui è ‘esploso’ qualche anno fa. I bianconeri per convincere i Red Devils a far partire ...