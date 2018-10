Juventus | contatti avviati per James Rodriguez a gennaio

serieanews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La distanza traed il Bayern Monaco sembra allargarsi giorno dopo giorno. Il fantasista infatti pare non rientrare più nei piani del tecnico Kovac, il quale lo starebbe schierando in campo sempre di meno tenendolo ormai praticamente ai margini della squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco "Bild", per questa ragione il giocatore …