Juve | il CorSport | ' Cristiano in croce'

calciomercato

: [CorSport] Il Giudice sportivo potrebbe oggi sanzionare la Juventus per i 'buuu' nei confronti di Koulibaly nel cor… - forumJuventus : [CorSport] Il Giudice sportivo potrebbe oggi sanzionare la Juventus per i 'buuu' nei confronti di Koulibaly nel cor… - LuisSoares17 : L'intenditore di calcio, colui che disse, prova a giocare col Barcellona con quel modulo.......e la Juve vinse 3-0 - GADYA29864391 : RT @Riccard89277724: @sy_healthy @GADYA29864391 @CorSport Secondi solo alla Juve... grandissima verità... ma la distanza si misura in anni… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) 'in'. Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina: 'Ronaldo divide: portoghesi schierati, inglesi prudenti, spagnoli spaccati. Ma il titolo in Borsa perde ancora terreno'.