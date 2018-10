Judo | Olimpiadi Giovanili 2018 | la tedesca Igl è oro nei -78 kg | il kazako Saduakas

Judo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Veronica Toniolo ai piedi del podio nei -52 kg; trionfano Khubulova - Ozbas e Sulca : La seconda giornata di gare di Judo ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto l’amaro quinto posto finale di Veronica Toniolo nella categoria -52 kg. La giovane Judoka azzurra si era qualificata per le semifinali dopo aver sconfitto la peruviana Huayhuameza Orneta e la portoricana Sairy Colon per ippon, ma si è poi dovuta arrendere alla classe della russa Irena Khubulova dopo appena 68 secondi di combattimento. Nella ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli nella spada e Toniolo nel Judo in corsa per una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel triathlon! Toniolo in semifinale nel Judo - avanza Di Veroli nella scherma! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Judo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : assegnati i tre titoli in palio oggi : Si sono concluse le finali delle prime tre categorie di peso che hanno assegnato medaglie nel Judo alle Olimpiadi Giovanili: in tutto sono 12 le medaglie consegnate al termine delle gare. Nessun sussulto patriottico per l’Italia: tra gli atleti impegnati quest’oggi non vi erano azzurrini. Nella categoria fino a 55 kg maschile nella finalissima il bielorusso Artsiom Kolasau ha sconfitto per ippon il mongolo Temuujin Gaburged, mentre ...

Judo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : definite le finali delle tre categorie di peso in gara oggi : Si sono concluse le eliminatorie delle prime tre categorie di peso che assegneranno medaglie nel Judo alle Olimpiadi Giovanili: in serata verranno disputati i nove incontri che assegneranno in tutto 12 medaglie. Tra gli atleti impegnati quest’oggi non vi erano azzurrini. Nella categoria fino a 55 kg maschile la finalissima sarà tra il bielorusso Artsiom Kolasau ed il mongolo Temuujin Gaburged, mentre le due finali per il bronzo saranno tra ...