Jeffrey Jey | Il leader degli Eiffel 65 ritorna da solista con “Settembre”

(Di martedì 9 ottobre 2018) Settembre è il titolo del nuovo singolo e video diJey, voce della celebre formazione italodance65, disponibile in radio e negli store digitali. “Settembre è il mio nuovo e quinto singolo -racconta-, un brano che unisce le sonorità eleganti di un preciso genere di musica dance unito ad un testo in italiano, il tutto per raccogliere quelle sensazioni miste di nostalgia e speranza di un nuovo inizio che provo solitamente nel mese di settembre“.Jey è stato ospite sulle pagine di Domanipress Leggi l’intervista esclusiva CLICCA QUI Gianfranco Randone, meglio conosciuto comeJey, il cantante65, di madre lingua inglese grazie alla sua infanzia trascorsa a New York, studia pianoforte sin da ragazzino e all’età di 22 anni si trasferisce a Torino dove inizia la sua carriera da professionista presso la Bliss Corporation come ...