Jeep Renegade Phev | Pietro Gorlier | “verrà prodotta a Melfi”

(Di martedì 9 ottobre 2018) Sergio Marchionne, nella sua ultima uscita per il piano industriale a giugno, l’aveva ribadito: “Investiremo 9 miliardi di dollari per l’elettrificazione dei nuovi prodotti, perché una delle nostre priorità è ridurre la nostra dipendenza dal petrolio.” E il suo successore Mike Manley va proprio in quella stessa direzione: la, con tecnologia ibrida plug-in,verràstabilimento italiano di Melfi. E’ prima creatura elettrificata di FCA a nascere in Italia. “Le oltre 742.000prodotte in Italia dal lancio ad oggi, fanno dello stabilimento di Melfi il posto ideale e dellail prodotto perfetto per il lancio della nuova versione”: è quanto detto da, alla sua prima settimana da capo della divisione Emea del gruppo. Una notizia appresa con soddisfazione anche da Marco Bentivogli, segretario generale di ...