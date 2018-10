Italia | Zaza lascia Coverciano per un guaio al polpaccio

Italia - anche Zaza torna a casa : FIRENZE - Continua a perdere pezzi l' Italia di Mancini . Dopo D'Ambrosio , Cutrone e Romagnoli , rientrati in sede ieri per problemi fisici, anche Simone Zaza è stato costretto a lasciare il ritiro ...

Italia al lavoro. Zaza : "Gioco e segno : è il mio momento migliore..." : Simone Zaza in azzurro è una scelta di un ct, Roberto Mancini, che nell'attaccante del Toro ha sempre creduto, anche quando in granata non trovava spazio. A Lisbona, contro il Portogallo un mese fa, ...

DIRETTA/ Portogallo-Italia (risultato live 1-0) streaming video Rai : Zaza sfiora la traversa! : DIRETTA Portogallo Italia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Nations League a Lisbona (oggi 10 settembre)(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:14:00 GMT)

Portogallo-Italia - Mancini ne cambia 9 su 11 : in attacco Zaza e Immobile : Le FORMAZIONI UFFICIALI delle due squadre! #UEFA #NationsLeague ?? ?? ?? #PortogalloItalia ? Estadio da Sport #Lisboa e #Benfica - #Lisbona ? h. 20.45 ? Diretta Tv su #RaiUno #Nazionale #Azzurri #...

Rivoluzione Italia : 4-4-2 con Immobile-Zaza : INVIATO A LISBONA - Narra la leggenda che nessuno sia mai riuscito a centrare una formazione dell'Inter di Mancini durante la sua gestione tecnica nerazzurra. Adesso le cose si stanno in parte ...