Italia ultima nell' Eurozona | Fmi taglia le stime del Pil

"Voli charter per rispedire i migranti in Italia" : l'ultima novità da Berlino | Il Viminale : "Non ci risulta" : Sarebbero state inviate decine di lettere che avvisano i profughi del loro imminente trasferimento con due date di voli: 9 e 19 ottobre. Ma il Viminale smentisce: "A noi non risulta, ma se così fosse sarebbe un problema politico e diplomatico"

'Voli charter per rispedire i migranti in Italia' : l'ultima novità da Berlino : Voli charter per rimandare i migranti a Roma, in applicazione del "Trattato di Dublino": è l'accelerazione sui rimpatri alla quale la Germania starebbe lavorando per riportare i profughi sbarcati in ...

Volley : Mondiali Femminili - ultima giornata : l'Italia chiude prima nella Pool B : 1A FASE - RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 5A giornata- Pool A, Yokohama 4 ottobre: Olanda-Messico 3-0, 25-19, 25-14, 25-16,; Camerun-Argentina 0-3, 22-25, 20-25, 12-25,; Germania-Giappone 0-3, 25-27, 20-...

Ultimatum dell’Europa all’Italia : «Giovanni, anche nel tennis si può discutere con l’arbitro quando la pallina è vicino alla linea. Ma non quando è chiaramente fuori dal campo». Pierre Moscovici ci ha provato con una metafora sportiva. Parlando con il ministro Tria a Lussemburgo gli ha ribadito che un deficit al 2,4% del Pil è inaccettabile perché comporta «una deviazione molto, mo...

SuperEnalotto - l'ultima estrazione di settembre : chiusura col botto - premi in tutta Italia : Grazie ai numeri vincenti estratti sabato 29 settembre, sono almeno 15 i fortunati giocatori che hanno potuto portare a casa...

Volley - Osmany Juantorena : “Credo sia stata la mia ultima partita con l’Italia”. Pantera verso l’addio - Zaytsev si augura di no : Niente da fare. L’Italia ieri si è fermata di fronte ai primi veri ostacoli che si è trovata sul proprio cammino ai Mondiali 2018 di Volley maschile: Serbia e Polonia ci hanno inflitto due pesantissime lezioni di pallavolo, superiori in ogni fondamentale e non dando respiro alla formazione nostrana, discontinua e non in grado di cambiare marcia anche da un punto di vista mentale. Così fa male ed è chiaro che gli spunti di riflessione per ...

Volley - Osmany Juantorena : “Credo sia stata la mia ultima partita con l’Italia”. Pantera verso l’addio - Zaytsev si augura di no : Niente da fare. L’Italia ieri si è fermata di fronte ai primi veri ostacoli che si è trovata sul proprio cammino ai Mondiali 2018 di Volley maschile: Serbia e Polonia ci hanno inflitto due pesantissime lezioni di pallavolo, superiori in ogni fondamentale e non dando respiro alla formazione nostrana, discontinua e non in grado di cambiare marcia anche da un punto di vista mentale. Così fa male ed è chiaro che gli spunti di riflessione per ...

BAKE OFF Italia 2018/ Eliminati quarta puntata : Vincenzo e Francesco - ma nell'ultima prova i giudici... : Oggi, venerdì 28 settembre 2018, andrà in onda su Real Time la quarta puntata di BAKE Off ITALIA - Dolci in forno. Al fianco di Benedetta Parodi, i tre giudici dello show.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:42:00 GMT)

LIVE Italia-Polonia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurri - è l’ultima spiaggia. Serve il miracolo per le semifinali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e Serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore ...

Volley : Mondiali 2018 - con la Polonia ultima chance - l'Italia è pronta : ... oggi, nella giornata di riposo, si sono leccati le ferite, pronti a gettare il cuore oltre l'ostacolo nel match, senza appelli, che domani sera li opporrà ai Campioni del Mondo uscenti della Polonia.

Volley femminile - verso i Mondiali 2018 : l’Italia travolge l’Azerbaijan nell’ultima amichevole - sabato l’esordio con la Bulgaria : L’Italia prosegue alla grande la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. La nostra Nazionale, a tre giorni dall’esordio nella rassegna iridata contro la Bulgaria a Sapporo, ha sconfitto l’Azerbaijan per 3-0 (26-24; 25-22; 25-22) nell’ultima amichevole di preparazione. A Sendai il CT Davide Mazzanti ha schierato la formazione ...

Scherma - Europei Paralimpici 2018 : l’Italia chiude la rassegna con 14 medaglie. Nell’ultima giornata arriva l’argento delle sciabolatrici : l’Italia chiude con un bottino di 14 medaglie gli Europei di Scherma paralimpica di Terni. Il Bel Paese con quattro ori, quattro argenti e sei bronzi termina questa rassegna continentale al terzo posto nel medagliere alle spalle di Russia (8,3,9) ed Ucraina (6,3,7). Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati dell’ultima giornata di gare. Nella sciabola femminile a squadre l’Italia conquista la medaglia d’argento con il quartetto formato da ...

La Pubblica amministrazione Italiana ultima in Europa per i tempi di pagamento : Nell'ultimo anno il tempo medio di pagamento da parte della Pubblica amministrazione è aumentato da 95 a 104 giorni. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione ...

Granfondo dei due Santuari del Fermano : domani il via. Preparativi ultimati per la terza edizione. In palio anche il titolo Italiano per ... : Il tanto atteso appuntamento con la Granfondo dei due Santuari del Fermano che taglia il traguardo della terza edizione grazie all'entusiasmo e agli sforzi della Gio.Ca. Communications, che condivide ...