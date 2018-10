Italia-Russia | Mondiali volley femminile 2018 | programma | orario e tv

Volley - Mondiali donne : l'Italia spazza anche la Thailandia - mercoledì sfida alla Russia : l'Italia del Volley al femminile sa solo vincere e lo fa in maniera feroce e perentoria ai campionati Mondiali in Giappone. La pratica Thailandia è stata archiaviata in appena 68' di gioco, 3-0 lo score finale in favore delle azzurre con tre parziali assolutamente senza storia 25-15; 25-12; 25-15. La 'ragazze terribili' di coach Mazzanti calano pertanto il settebello, la settima perla in una preziosa collana dalla quale è stato sfilato soltanto ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia si qualifica alla Final Six se… Tutte le combinazioni per volare alla terza fase : festa contro la Russia? : L’Italia è ormai vicinissima alla qualificazione alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno conquistato sette vittorie consecutive e sono imbattute in Giappone, i successi di lusso contro Cina e Turchia hanno notevolmente lanciato le azzurre che hanno ipotecato l’ingresso tra le sei migliori Nazionali del Pianeta ma manca ancora l’aritmetica certezza. Cosa devono fare le ragazze di Davide Mazzanti ...

Calendario Mondiali volley femminile 2018 : le date delle prossime partite dell’Italia con Russia e USA. Programma - orari e tv : L’Italia continua a volare ai Mondiali 2018 di volley femminile che si stanno disputando in Giappone, la nostra Nazionale conserva la propria imbattibilità e ha infilato sette vittorie consecutive: ormai la qualificazione alla Final Six è in cassaforte ma non bisogna mollare il colpo perché manca ancora la matematica certezza della qualificazione al prossimo turno. L’accesso tra le sei grandi del Pianeta passerà anche dalla doppia ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : USA - Russia - Olanda e Cina in scioltezza. Il Brasile lascia un set al Messico - ok Italia e Giappone : Oggi lunedì 8 ottobre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Simo nel pieno della seconda fase: le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi portandosi dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo punto del torneo, ogni squadra affronta le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate accedono alla Final Six. CLICCA QUI PER ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Russia al comando - subito due argenti per l’Italia! : Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i podi e tutti i risultati. Medagliere Olimpiadi Giovanili ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il Brasile crolla con la Germania e rischia! Russia - Cina - Serbia e USA senza problemi - ok Italia : Oggi domenica 7 ottobre è incominciata la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi portandosi dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo punto del torneo, ogni squadra affronta le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate accedono alla Final Six. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : 8 squadre per sei posti - chi si qualificherà alla Final Six? Serbia favorita - l’Italia sogna - Brasile e Russia a rischio : In Giappone sta per iniziare la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile, le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi da otto squadre ciascuno, partendo dalle situazioni di classifica generate nel primo turno della rassegna iridata. Le prime tre classificate di ogni gruppo accederanno alla Final Six: la corsa verso i piani alti del pianeta pallavolo sta per entrare nel vivo, dal 7 all’11 ottobre si ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia alla seconda fase - le prossime avversarie ai raggi X. Che brividi con USA e Russia : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile con cinque vittorie conquistate in altrettanti incontri giocati. La nostra Nazionale vola a Osaka a punteggio pieno e può guardare con fiducia alle prossime quattro sfide con l’obiettivo di qualificarsi alla Final Six, onore riservato alle prime tre classificate della neonata Pool F. Conosciamo più fa vicino le prossime avversarie delle azzurre ...

Volley - Mondiale femminile : i match dell'Italia nella seconda fase - sfide con Russia e Usa : I Mondiali 2018 di Volley femminile stanno regalando agli appassionati di pallavolo una grande Italia. La Nazionale azzurra si è infatti qualificata per la seconda fase del torneo iridato conquistando tutte e cinque le partite disputate in questo avvio di Mondiale. Le prossime avversarie che l'Italia affronterà nel turno successivo saranno USA, Russia, Thailandia e Azerbaigian. L'esordio avverrà domenica 7 ottobre contro le giocatrici azere, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : i gironi delle seconda fase e le nuove classifiche. Italia con USA e Russia - calendario e programma : Ai Mondiali 2018 di Volley femminile si è conclusa la prima fase, sono rimaste in corsa le migliori 16 Nazionali che sono state suddivise in due gironi: le prime quattro classificate della Pool A e della Pool D sono confluite nella neonata Pool E di Nagoya; le qualificate invece della Pool B e della Pool C faranno parte della Pool F a Osaka. In questa seconda fase ogni squadra si è portata dietro tutti i risultati ottenuti in precedenza e ora ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : gli USA battono la Russia - Serbia e Brasile in scioltezza. L’Italia surclassa la Cina - chiusa la prima fase : Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi si sono giocate le ultime 12 partite che hanno definito le classifiche dei vari gironi e la composizione dei gruppi della seconda fase. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE OLANDA vs MESSICO 3-0 (25-19; 25-14; 25-16), Pool A a Yokohama Passeggiata per le orange che conquistano la quinta vittoria consecutiva e si ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : grande pari dell'Italia femminile con l'India; la Russia batte l'Italia open - ma Sabino Brunello patta con ... : ... gli uomini, pur perdendo con la superpotenza chiamata Russia, hanno visto Sabino Brunello strappare brillantemente una patta all'ex Campione del Mondo Vladimir Kramnik , uno dei giocatori più forti ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le avversarie dell'Italia nella seconda fase. Azzurre contro USA e Russia sognando la Final Six : ... ma attenzione a Polina Rahimova, e con la Thailandia , hanno però costretto USA e Russia al tie-break, mentre sarebbero ovviamente attese da due big match contro le Campionesse del Mondo e la ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Azzurre contro USA e Russia sognando la Final Six : L’Italia continua a volare ai Mondiali 2018 di Volley femminile, la nostra Nazionale sta incantando in Giappone dove ha vinto le prime quattro partite sempre per 3-0. Oggi le Azzurre hanno letteralmente surclassato la temuta Turchia di Giovanni Guidetti e ora si lanciano verso la sfida di domani contro la Cina, un incontro importantissimo per il prosieguo della nostra rassegna iridata: anche le Campionesse Olimpiche si presentano allo ...