Italia | Fmi taglia stima Pil 2018 e 2019

Fmi taglia le stime del pil Italiano : “1 - 2% nel 2018. Debito pubblico giù. Preservare riforme delle pensioni e del lavoro” : Italia fanalino di coda nell’area euro con una stima della crescita del pil fissata all’1,2% nel 2018 e dell’1% nel 2019, che rappresentano i tassi più bassi nell’Ue, nonostante la revisione al ribasso delle stime per Germania e Francia. Sono queste le previsioni del Fondo monetario internazionale contenute nel World Economic Outlook, nel quale viene stimato anche un calo del Debito pubblico italiano in calo dal 131,8% del Pil nel ...