Italia | anche Zaza torna a casa

Italia - Fmi : con nuovo calo Btp rischio contagio e ritorno circolo vizioso debito-banche : E' l'avvertimento contenuto nel World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale, che imputa il rallentamento della crescita dell'economia Italiana al 'deterioramento di fondo della domanda ...

Fmi : Tensioni su banche - Italia rafforzi conti pubblici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Savona : "L'Ue mantiene il pilota automatico anche se andiamo contro un iceberg. Scontro tra Italia e Bruxelles? Deciderà il popolo" : ROMA - 'Dicono che il 2,4% di deficit sia troppo, in Italia? Che cosa dobbiamo fare con una politica monetaria che cambia segno e il rallentamento della crescita internazionale?'. Il ministro degli ...

Google lancia Safety Center in alcuni paesi europei - tra cui anche l’Italia : La tecnologia e il web diventano, giorno dopo giorno, degli elementi molto importanti nelle nostre vite. Con la loro evoluzione, però, i pericoli […] L'articolo Google lancia Safety Center in alcuni paesi europei, tra cui anche l’Italia proviene da TuttoAndroid.

Italia - MANCINI : "MAI PENSATO AD ALLAN"/ Ultime notizie - "Chiesa? Anche ai nostri tempi c'era chi si buttava" : ITALIA: out Cutrone, Romagnoli e D'Ambrosio. Al posto degli infortunati MANCINI convoca Piccini e Tonelli per le gare contro Ucraina e Polonia. Le parole del c.t. in conferenza stampa.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:51:00 GMT)

Ancora forti vendite sul credito Italiano : Ftse Italia Banche -4 - 25% : ... con il rientro della politica espansiva della Bce *e con i *rischi di rallentamento dell'economia globale .

Italia - Romagnoli e Cutrone a casa. Fuori anche D'Ambrosio : Prime defezioni per Roberto Mancini in vista dell' impegno in Nations League con la Polonia e dell'amichevole di mercoledì con l'Ucraina. Il c.t. dovrà rinunciare ad Alessio Romagnoli, Patrick Cutrone ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia spazza via anche la Thailandia. Final Six ad un passo : Le imbattibili hanno ruggito ancora e hanno dettato legge ai Mondiali 2018 di Volley femminile, l’Italia prosegue la propria corsa furiosa e spazza via la Thailandia con un perentorio 3-0 (25-15; 25-12; 25-15) in appena 68 minuti di gioco: le azzurre hanno infilato la settima vittoria consecutiva nella rassegna iridata, continuano la marcia a punteggio pieno e hanno ormai ipotecato la qualificazione alla Final Six. La nostra Nazionale è ...

L'economista di Macron bacchetta l'Eliseo (e anche l'Italia che sfora il deficit) : Peccato che i due dioscuri del governo nazional-populista, Salvini e Di Maio, non leggano Le Monde.Peccato per loro. Si sono persi una puntuale e approfondita analisi del Def francese (con un deficit di bilancio del 2,8%, ma solo per un anno, e con un debito pubblico al filo del 100% del Pil) che, a leggerla con occhi italiani, varrebbe anche per il nostro budget appena notificato a Bruxelles e respinto seduta stante.L'analisi di cui parliamo ...

Claudio “Gallina” Golinelli - il “Gallo” : il Keith Richard Italiano - anche se non suona la chitarra! : Claudio “Gallina” Golinelli, meglio noto come il Gallo, è un personaggio unico nella storia del rock. In tanti lo identificano come il Keith Richard italiano, anche se non suona la chitarra, ma il basso. Il Mick Jagger del Gallo è Vasco Rossi, con cui suona da sempre. Tranne negli ultimi concerti di quest’anno, perché improvvisamente è stato ricoverato in rianimazione nell’ospedale di Udine e ha dovuto rinunciare all’intero tour. Era già ...