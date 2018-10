: #DEF, audizione di @istat_it nelle Commissioni Bilancio di Camera e @SenatoStampa sulla Nota di aggiornamento del D… - Montecitorio : #DEF, audizione di @istat_it nelle Commissioni Bilancio di Camera e @SenatoStampa sulla Nota di aggiornamento del D… - Montecitorio : #DEF, alle 10 audizione del Ministro #Tria-@MEF_GOV nelle Commissioni Bilancio Camera-@SenatoStampa sulla Nota di a… - Cyber_Feed : • News • #Istat:'Def, prospettive non favorevoli' -

"Lea breve termine dell'economia in base ai segnali forniti dall'indicatorenon risultanoe lasciano prevedere il prolungamento della fase di crescita contenuta". Lo ha detto il presidente facente funzioni dell', Franzini, in audizione alle Camere sul Def. Franzini ha anche sottolineato il dato sulla povertà:nel 2017 i poveri assoluti in Italia erano 5 mln. Un fenomeno che interessa il 6,2% dei cittadini italiani, pari a 3,4 mln di individui,e il 32,3% degli stranieri, pari 1,6 mln.(Di martedì 9 ottobre 2018)