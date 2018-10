Istat | 5 milioni in povertà assoluta | la metà al Sud

Istat : in Italia 5 milioni di poveri - 1 - 6 milioni sono stranieri : In Italia vivono 5 milioni di individui in condizione di povertà assoluta, il massimo dal 2005 sia in termini di famiglie (1,778 milioni, pari al 6,9% delle famiglie residenti) che in termini di singole persone (8,4% dell’intera popolazione). È il dato - aggiornato al 2017 - che ha fornito il presidente dell’Istat Maurizio Franzini durante un’audiz...