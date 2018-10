Istat | 5 milioni di poveri | 1 | 6 sono stranieri

Istat - Coldiretti : “2.7 milioni di affamati - la punta dell’iceber della povertà” : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in Italia sono i 2,7 milioni di individui che nel 2017 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, oltre la metà dei 5 milioni di individui che si trovano in povertà assoluta. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulla povertà in Italia divulgati al presidente facente funzione dell’Istat, Maurizio Franzini, in audizione sulla Nota al ...

Istat : 5 milioni in povertà assoluta - la metà al Sud : 'Nel 2017, 1 milione e 778 mila famiglie, 6,9% delle famiglie residenti,, nelle quali vivono 5 milioni e 58 mila individui, 8,4% dell'intera popolazione,, erano in condizione di povertà assoluta'. E' ...

Istat : in Italia 5 milioni di poveri - 1 - 6 milioni sono stranieri : In Italia vivono 5 milioni di individui in condizione di povertà assoluta, il massimo dal 2005 sia in termini di famiglie (1,778 milioni, pari al 6,9% delle famiglie residenti) che in termini di singole persone (8,4% dell’intera popolazione). È il dato - aggiornato al 2017 - che ha fornito il presidente dell’Istat Maurizio Franzini durante un’audiz...

Istat : in Italia 5 milioni di poveri - 1 - 6 milioni sono stranieri : È il dato - aggiornato al 2017 - che ha fornito il presidente dell'Istat Maurizio Franzini durante un'audizione sulla Nota al Documento di economia e finanza del governo. Il fenomeno interessa il 6,2%...

L'Istat fotografa l'Italia : siamo 60 - 5 milioni - aumentano i centenari - : Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di statistica, l'età media è di circa 45 anni. Sono 20 i supercentenari, con più di 110 anni. Diminuiscono i matrimoni, aumentano i divorzi e le unioni civili