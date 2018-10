Israele | obbligo dell’UEFA di non trasmettere in Cisgiordania

calcioweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) La tv statale israeliana, nonostante si sia aggiudicata i diritti televisivi per le partite di qualificazione degli Europei e dei Mondiali di Calcio, non potràle partite negli insediamenti ebraici in. Stando al giornale Yediot Ahronot, è quanto richiesto dalla stessa UEFA secondo cui è stato il gigante sportivo del Qatar 'beIN', che detiene i diritti tv sportivi per l'Africa del Nord e il Medio Oriente,incluso, ad opporsi alla trasmissione in. Sulla vicenda è intervenuto il ministro della cultura Miri Regev denunciando che "i confini dinon saranno determinati dalle organizzazioni sportive".