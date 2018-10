iPhone 7 ricondizionato a partire da 384 | 99 euro | AirPods a soli 139 | 99 euro

iPhone ricondizionato : conviene acquistarlo? E dove? : Spesso, girando in rete alla ricerca di un nuovo iPhone, ci imbattiamo nei cosiddetti modelli ricondizionati. Solitamente il primo pensiero di un utente è “che fregatura, non mi fido”. Ebbene è qui che vi sbagliate! Un iPhone ricondizionato non è assolutamente sinonimo di inaffidabilità. A molti farà storcere il naso, ma vi assicuro che sono prodotti molto validi. Ci permettono di risparmiare un bel po’ di soldini, portandoci a ...