Io do lavoro a un milione di italiani Nuovo affondo di Juncker contro

Ue a Salvini : un milione di posti di lavoro in Italia sotto la presidenza Juncker : Jean-Claude Juncker non intende lanciarsi in 'uno scambio di accuse' con Matteo Salvini, ma durante il suo mandato come presidente della Commissione 'sono stati creati 12 milioni di posti di lavoro, ...

Alibaba - stop al piano per creare 1 milione di posti di lavoro in Usa : “Relazioni con Cina non più amichevoli” : La guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti ha spinto il gruppo dell’e-commerce Alibaba a rivedere i piani per la creazione di circa 1 milione di posti di lavoro negli Usa nel corso dei prossimi 5 anni. Lo ha spiegato il fondatore e presidente del portale, Jack Ma, che ha parlato di “una promessa fatta” a Donald Trump “nel 2017, quando c’erano rapporti amichevoli tra i due Paesi e relazioni commerciali razionali. Queste ...

