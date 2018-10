Inter | Moratti seppellisce l’ascia di guerra | “Juve | basta rancori Marotta a Milano mi

Moratti : 'Figc? Per rispetto ho rifiutato. Marotta all'Inter mi piacerebbe' : Ora a parlare è il diretto interessato, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che a Rmc Sport ha spiegato le ragioni del rifiuto: 'Non mi è sembrato corretto intraprendere questa strada per ...

Moratti : «Sarei felice di vedere Marotta all’Inter» : L'ex presidente dell'Inter ha parlato ai microfoni di RMC Sport, sponsorizzando un ingresso di Giuseppe Marotta nella società nerazzurra. L'articolo Moratti: «Sarei felice di vedere Marotta all’Inter» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc : Moratti non sarà presidente - l’ex patron dell’Inter ha comunicato la scelta ad Agnelli : Massimo Moratti ha definitivamente declinato l’offerta di correre per la presidenza della Figc come candidato della Lega Serie A. A quanto si apprende, l’ex proprietario dell’Inter ha comunicato la sua decisione al n.1 della Juventus, Andrea Agnelli, il primo a lanciare l’idea di compattare i club di Serie A attorno alla sua figura. Dopo le voci sulla sua candidatura, Moratti non era apparso convinto e la soluzione ...

Inter - Moratti : “Grande soddisfazione per la prova di ieri” : “Ho visto un’Inter molto bella, veloce e con un bellissimo gioco. Ho provato grandissima soddisfazione ieri sera nel vedere la squadra. E’ stata all’altezza della situazione e credo che abbia fatto piacere a tutti i tifosi“. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sport Mediaset l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti all’indomani della vittoria in Champions League sul campo del Psv Eindhoven. ...

Festival dello Sport : Milito - Zanetti e Moratti. Trento - c'è l'Inter del Triplete : Massimo Moratti ha risposto subito presente. Ma accanto al presidente di allora, a Marco Tronchetti Provera e a capitan Zanetti non poteva mancare chi - a suon di gol, 30 - ha di fatto messo la firma ...

Inter - Ausilio : "Suning come Moratti - crediamo nei nostri giovani" : La scelta dei migliori talenti, la ricerca dei più grandi allenatori e la valorizzazione delle strutture. Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, gonfia il petto quando si parla di settore ...