Inter | Miranda in scadenza di contratto | potrebbe dire addio a giugno

(Di martedì 9 ottobre 2018) L'arriva alla sosta per le Nazionali nel miglior modo possibile grazie alle quattro vittorie consecutive ottenute in campionato, contro Sampdoria, Fiorentina, Cagliari e Spal, che gli hanno permesso di scalare la classifica, salendo in solitaria al terzo posto a sedici punti. Anche in Champions League il cammino è partito nel migliore dei modi per la squadra di Luciano Spalletti, che con due vittorie nelle prime due partite contro il Tottenham e il Psv Eindhoven, si è messa in un'ottima posizione per qualificarsi agli ottavi di finale. La sosta, inoltre, servira' anche per risolvere alcune situazionine congelate proprio in virtù del forcing a cui è stata sottoposta la squadra nerazzurra. Tra queste situazioni ci sono i possibili rinnovi VIDEO di Milan Skriniar e Mauro Icardi ma non solo, visto che a tenere banco è il possibiledi Joao...