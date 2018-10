Inter | infortuni | Brozovic e Vrsaljko lasciano il ritiro della Croazia

Infortunio Vrsaljko - nuovo allarme per l’Inter : il croato salta le due partite con la propria Nazionale : Persistenti problemi al ginocchio hanno spinto il ct della Croazia a rispedire a casa Vrsaljko, convocando al suo posto Bartolec nuovo stop per Sime Vrsaljko, tornato in campo dopo un mese di stop nel match vinto dall’Inter a Ferrara contro la Spal. Persistenti problemi al ginocchio hanno spinto il ct della Croazia a rispedire a casa l’esterno difensivo di Spalletti, che salterà dunque la partita contro l’Inghilterra in ...

Infortunio Brozovic/ Ultime notizie Inter - tegola per Spalletti : il croato salta la Spal : Infortunio Brozovic, brutte notizie per l'Inter di Luciano Spalletti. Ultime notizie, il centrocampista croato salterà la sfida di domani contro la Spal(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Infortunio Higuain - il Pipita ha Interrotto l’allenamento in anticipo : Gattuso prova Cutrone : Come riportato da Sky Sport24, Gonzalo Higuain domani potrebbe restare a guardare i compagni impegnati nella sfida del “Castellani” contro l’Empoli. Il Pipita ha accusato un problema fisico durante l’allenamento di oggi e Gattuso ha provato Patrick Cutrone nella formazione titolare. Resta da capire se si tratti solo di precauzione o se il problema accusato dall’attaccante argentino sia qualcosa di serio. Si ...

Infortunio Miranda - forfait dell’ultim’ora in casa Inter : Infortunio Miranda – Si avvicina la gara di campionato tra Inter e Fiorentina, nelle ultime ore brutte notizie per l’allenatore Luciano Spalletti, forfait dell’ultim’ora e che riguarda il difensore Miranda. “Miranda non sarà precauzionalmente a disposizione di Spalletti per Inter-Fiorentina a causa di un’infiammazione alla caviglia sinistra. Il brasiliano ha lasciato il ritiro prima della partenza della squadra e ...

Infortunio Perisic : l’attaccante dell’Inter salta la rifinitura : Infortunio Perisic – Periodo veramente negativo in casa Inter, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro il Parma, si può quasi parlare di crisi. I nerazzurri sono al lavoro per preparare l’importante partita di Champions League contro il Tottenham. Non arrivano buone notizie per l’Inter, l’attaccante Perisic non ha preso parte alla rifinitura per un ...

Infortunio Vrsaljko - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del terzino dell’Inter : Infortunio Vrsaljko – Situazione delicata in casa Inter dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Parma. Nelle ultime ore novità importanti sull’Infortunio del terzino Vrsaljko, il nerazzurro soffre di una gonalgia sinistra quale conseguenza di un trauma distorsivo procurato durante la partita di Nations League Spagna-Croazia. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un’infiammazione osteo-cartilaginea ...

Inter - gli aggiornamenti sull'infortunio di Vrsaljko : infiammazione al ginocchio sinistro : ... che "soffre di una gonalgia sinistra quale conseguenza di un trauma distorsivo recente, dopo Spagna-Croazia,, evento già verificatosi durante la Coppa del Mondo in Russia, dopo il quarto di finale ...

Inter - c'è il verdetto sull'infortunio di Vrsaljko. Tempi di recupero da valutare : ... nel corso di Spagna-Croazia di Nations League,, un infortunio simile a quello subito durante la Coppa del Mondo in Russia, nei quarti di finale. Si tratta dunque di un'infiammazione osteo-...

Bayern Monaco - gravi infortuni a Tolisso e Rafinha : Intervento shock di Bellarabi - “merita 3 mesi di stop” : Bayern Monaco gravi infortuni a Tolisso e Rafinha che terranno i due calciatori lontani dal campo a lungo: i dettagli Bayern Monaco alle prese con due infortuni molto gravi. La squadra di Kovac non proprio fortunata in questo periodo. Nella gara di ieri contro il Bayer Leverkusen, Tolisso e Rafinha si sono fatti male, infortuni seri che terranno lontano dal campo a lungo i due calciatori. Per quanto concerne il centrocampista francese, si ...

Inter - il modo peggiore per tornare in Champions : infortuni - polemiche e uno spiacevole tam-tam. Tempi duri per Spalletti : Mentre il nome di Conte riecheggia in rete, per il tecnico nerazzurro anche il problema infortuni: col Tottenham fuori pure D'Ambrosio e Vrsaljko

Inter - infortunio Lautaro : non convocato per Parma : L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez non è stato convocato dal tecnico Luciano Spalletti per la gara di domani contro il Parma. L’argentino non ha infatti recuperato dall’ematoma al soleo della gamba sinistra, che lo ha costretto a saltare la gara con il Bologna e le amichevoli con la nazionale. Presente invece Sime Vrsaljko, che ha recuperato dal problema al ginocchio ma dovrebbe partire dalla panchina. ...

Tottenham - infortunio per Hugo Lloris : salta l'Inter a San Siro. A rischio anche Alli : Non c'è pace in questo inizio stagione per Hugo Lloris, capitano campione del mondo con la Francia due mesi fa e alle prese con guai di ogni tipo dentro e fuori dal campo. Nelle scorse ore a far parlare è stata la decisione da parte del Tottenham di multarlo dopo le ...

Napoli - Roma - Inter. Quanti infortuni nella pausa nazionali : Il campionato si ferma, giocano le nazionali e - tra partite e allenamenti - non mancano gli infortuni. Alla ripresa della Serie A sono molti gli allenatori che dovranno fare i conti con situazioni ...

Infortunio Vrsaljko - l’Inter trema : il difensore nerazzurro sostituito durante Spagna-Croazia : Si teme per l’Infortunio di Sime Vrsaljko durante Spagna-Croazia, il difensore dell’Inter è uscito dal campo al 20° del primo tempo Sime Vrsaljko è stato impegnato questa sera nel match valido per i gironi della Nations League tra Croazia e Spagna. Il difensore dell’Inter però ha dovuto abbandonare il campo al 20° del primo tempo, a causa di un Infortunio al ginocchio. Il ko di Vrsaljko durante la partita di questa sera è ...