Inter | incontro Zhang-Thohir per il 31% | si cerca accordo sulla valutazione

Marotta - inserimento dell’Inter : incontro con Zhang - pronto il contratto [CIFRE e DETTAGLI] : Si decide il futuro di Marotta. Gli ultimi giorni sono stati caldissimi, il dirigente si è presentato in diretta tv al termine della partita di campionato tra Juventus e Napoli e ha comunicato ufficialmente l’addio al club bianconero, divergenze con Andrea Agnelli. Adesso Marotta sta cercando un nuovo progetto, idee anche all’estero ed ipotesi Roma, Napoli e Milan ma la squadra più vicina al dirigente è l’Inter. Nelle ...

Inter-Cagliari - che gran gol Politano : l’Interista chiude l’incontro con la rete del 2-0 [VIDEO] : Inter-Cagliari, Politano ha scagliato un gran bel tiro che ha superato Cragno fissando il risultato sul 2-0 Inter-Cagliari, gran gol di Politano che ha chiuso la gara con la rete del 2-0. Il calciatore ex Sassuolo ha segnato una rete davvero molto bella nella ripresa dell’incontro di San Siro, un tiro col mancino che si è insaccato alle spalle del portiere cagliaritano Cragno. Da sviluppi di un corner, Politano ha stoppato di petto e ...

[L'Intervista esclusiva] "Da bambino credevo che mio padre fosse Robin Hood - poi ho respirato morte e violenza". Incontro con il figlio di ... : Sebastiàn adesso fa il giro del mondo e tiene conferenze agli adolescenti. Incontri che hanno lo scopo di raccontare la verità sul padre e provare a contrastare quella fascinazione del male che ...

Ambiente : Punta Campanella a Torino per un incontro Internazionale su pesca e aree protette : Unico italiano ad un incontro internazionale su mare, pesca e gestione di aree protette. Antonino Miccio, direttore dell’AMP di Punta Campanella, ha partecipato ieri mattina ad una tavola rotonda al Salone del Gusto di Torino nell’ambito della dodicesima edizione di Terra Madre, che si svolge nel capoluogo sabaudo dal 20 al 24 settembre. Tema dell’incontro, il mare, la pesca sostenibile, la gestione e l’utilità delle aree ...

«Puglia Showcase : creare l'incontro». Intervista a Giulia Delli Santi - Teatro e Critica : Non un festival ma una vera e propria "vetrina", tre spettacoli al giorno offerti al pubblico romano e non solo. Accanto a questa programmazione, offriamo alle altre compagnie, quelle non selezionate,...

Casinò di Campione nuovo incontro in Prefettura : verso un tavolo al Ministero dell'Interno : Questa mattina, martedì 4 settembre, i sindacati e i rappresentanti dei dipendenti del Casinò di Campione d'Italia sono stati nuovamente ricevuti in Prefettura . Nessun rappresentante del Governo era ...

Milan - incontro con R. Rodriguez : PSG alla finestra? L’agente : “Incontro Interessante” : Rodriguez- Come evidenziato da “SportMediaset“, l’agente di R. Rodriguez ha incontrato stamane Leonardo e Maldini per valutare il futuro del terzino svizzero a pochi giorni dalla chiusura del mercato europeo. Secondo le ultime indiscrezioni, il PSG starebbe sondando con forte interesse la pista che porterebbe all’attuale terzino del Milan. L’agente del giocatore, all’uscita da Casa […] L'articolo Milan, ...

Inter - stasera incontro Perez-Modric : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport questa sera andrà in scena u incontro tra Luka Modric e il presidente del Real Madrid Florentino Perez . Il croato chiederà di essere liberato, ma è molto difficile che il patron dei Blancos ...

Ambra - prima Intervista su Allegri : l’incontro - l’amore per Max - Renga : Ambra Angiolini, arriva la prima intervista in cui parla di Allegri: “Ecco come l’ho conosciuto… dolcezza che non si può raccontare… So che tornerà sempre”. E su Renga: “Il cuore ha smesso di battere…” Ambra Angiolini si concede a una lunga intervista, confessando per la prima volta i segreti della storia d’amore con l’allenatore della […] L'articolo Ambra, prima intervista su ...

Modric - muro Real - nessun incontro con Perez; l'Inter intanto chiude per Keita (RUMORS) : La fumata non è ancora nera, ma la tonalita' sta comunque assumendo un colore grigio scuro. Luka Modric si allontana dall'Inter perché il Real Madrid non ha alcuna intenzione di cederlo. L'atteso incontro tra il croato e Florentino Perez non si è ancora svolto, il patron dei blancos prende tempo e la sua strategia è chiarissima: non vuole arrivare alla rottura con un giocatore che avrebbe espresso tutta l'intenzione di cambiare aria e, nel ...

Stadio Ezio Scida - nessuna novità sul riutilizzo dell’Intera struttura per il prossimo campionato dopo l’incontro tra istituzioni comunali e giornalisti : La riunione di questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Crotone, voluta dal Sindaco Ugo Pugliese per incontrare tutti

Intrigo Inter-Modric : minuti decisivi - al via l’incontro con Perez [FOTO LIVE] : INTER MODRIC– Secondo quanto riferisce l’inviato di Sportmediaset a Madrid, in questi minuti sarebbe stato avvistato il croato nei pressi degli uffici del presidente del Real Madrid Florentino Perez. Inizia l’incontro decisivo, l‘Inter è in trepidazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Intrigo ...

