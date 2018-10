ilfattoquotidiano

: Inps, premi ai medici che negano malattia e invalidità. Ordine invita alla disobbedienza… - TutteLeNotizie : Inps, premi ai medici che negano malattia e invalidità. Ordine invita alla disobbedienza… - thomasmackinson : @luigidimaio Ma che l'Inps di @Tboeri incentiva i medici con premi in denaro per negare la malattia e revocare le i… - marioricciard18 : RT @clapaudice: All'Inps i 'premi' per medici legali: più prestazioni revochi e più guadagni -

(Di martedì 9 ottobre 2018) “Non siamo idello Stato ma del cittadino. Questo incentivo, se confermato, è un’aberrazione per la professione medica e segna il tradimento di principi costituzionali. Chiunque debba valutare, sappia che siamo contrari”. E’ durissimo il giudizio del presidente dell’deisulla decisione dell’di introdurre per la prima volta da quest’anno le prestazioni pernegate erevocate tra i criteri di valutazione utiliretribuzione di risultato dei, senza per altro far riferimento a quelle indebitamente riconosciute, oggetto di programmazione di specifica attività ispettiva. La delibera è firmata direttamente dal presidente Tito Boeri a marzo 2018 ma la notizia emerge e deflagra solo ora, soprattutto graziedenuncia di Vittorio Agnoletto. Secondo l’attuale “Piano delle performance” dell’ente, che ognuno può consultare sul sito, ...