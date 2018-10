Inps | più prestazioni revochi e più guadagni Una proposta inaccettabile per un medico

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) Quanto più si revocano ledi invalidità civile e quanto più vengono annullate ledirette per malattia che l’ente fornisce, tanto più guadagneranno i medici a fine anno. In estrema sintesi questo sembra essere il messaggio che l’(Istituto nazionale di previdenza sociale) ha inviato ai medici propri dipendenti. I fatti La determinazione presidenziale n. 24 del 13 marzo 2018 dell’, firmata dal presidente Tito Boeri, è intitolata Piano della performance 2018-2020 e individua gli obiettivi da raggiungere per i dipendentiper accedere ad alcune forme integrative/aggiuntive di salario, tra i quali gli incentivi. Nell’allegato tecnico a pagina 61 nel paragrafo Obiettivi produttivi ed economico finanziari dei professionisti e medici si legge: “In particolare, sono compresi i seguenti obiettivi per il cui raggiungimento professionisti legali e medici svolgono ...